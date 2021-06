Z avtodomom po Sloveniji

Mirna - Zadnje leto ni prizaneslo tistim, ki se ukvarjajo s turizmom, hkrati pa se je povečalo zanimanje za potovanje z avtodomi. Prav zato je pomembno, da so postajališča/parkirišča za avtodome urejena in da so popotnikom odlično izhodišče za raziskovanje okolice, sporočajo iz občine Mirne kot nositeljice projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

Dodajajo, da je popotnik z avtodomom dobrodošel gost, ki bo z veseljem in radovednostjo raziskoval tudi Slovenijo, če bo imel primerno mesto za postanek in prenočevanje ter seveda možnost nepozabnega doživetja.

Drugi četrtek v juniju je bil tudi letos namenjen rednemu letnemu srečanju občin-partneric v tem projektu, tokrat le virtualno. Osrednja točka je bila nova spletna stran in kratek pregled aktivnosti v MPZA SLO v letošnjem letu, s poudarkom na povezovanju s proizvajalci avtodomov v Sloveniji. Vodja projekta in župan Občine Mirna Dušan Skerbiš: »Začeli smo z omejenim številom prijavljenih občin, danes imamo vključenih 79 občin. Želja in naloga nas kot vodilne občine-partnerice v mreži postajališč pa je, da v nekaj prihodnjih letih uspemo prepričati vse slovenske občine, da sodelujejo, ne samo s projektom, ampak predvsem z možnostjo oskrbe avtodomarjev v vseh slovenskih občinah.«

Proizvajalci avtodomov v Evropi so polno zasedeni, v prihodnjih letih pričakujejo, da bodo prodali do 300 tisoč vozil letno, kar pomeni, da bi lahko bilo v desetih letih skoraj tri milijone novih vozil v prometu. V občinah se na povečano število popotnikov z avtodomi lahko pripravijo z urejenimi lokacijami za njihov postanek – trenutno jih je v mreži več kot 160, ki so različno opremljene, vse pa so odlično izhodišče za raziskovanje, še sporočajo z Mirne.

