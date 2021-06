FOTO: Uredili park pri Domu starejših občanov Krško

14.6.2021 | 10:40

Krško - V sklopu praznovanj krškega občinskega praznika so prejšnji teden simbolno namenu predali novo urejen park pri Domu starejših občanov. Občina Krško je namreč na širšem območju med domom starejših in Šolskim centrom Krško – Sevnica uredila park, obnovila oz. uredila stopnišče, uredila parkirišče in zgradila povezavo do večnamenske poti pri Šolskem centru.

S to naložbo, vredno okoli štiristo tisoč evrov, je urejen dodaten prostor za druženje, počitek ali rekreacijo za občanke in občane, tako stanovalce doma starejših kot njihove svojce, dijake Šolskega centra Krško - Sevnica in ostale občane oz. za vse generacije, sporočajo iz občine.

M. K.

