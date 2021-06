54. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje se je začel

14.6.2021 | 12:20

Udeleženci s tremi župani in namestnikom češkega veleposlanika (vse fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek)

Patricija Pavlič

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje do petka ustvarja pet umetnikov iz petih držav na 54. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje. Letos ustvarjajo Miroslav Bone iz Slovenije, Alexandra Detinska iz Češke republike, Sandrine Lepelletier iz Francije, Brano Mandić iz Črne Gore in Svetlana Miladić iz Srbije.

»Novembra lani je Galerija likovnih samorastnikov Trebnje objavila javno povabilo k prijavi na 54. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje. Nanj se je odzvalo štiriindvajset umetnikov, med katerimi je strokovni svet izbral udeležence letošnjega tabora. Pisana druščina umetniov z vsega sveta bo v naše okolje prinesla nove stvaritve, ki odražajo njihov pogled na življenje. Veselimo se novih del za našo zbirko in radovedno pričakujemo, kako se bo razpletlo glasovanje za nagrado prijateljev galerije, v katerega se lahko vključijo tako obiskovalci naše galerije kot obiskovalci naše spletne strani,« pojasnjuje nagrado prijateljev galerije letošnjega tabora kustodinja Andrejka Vabič Nose.

Na lanskem glasovanju za nagrado prijateljev Galerije likovnih samorastnikov Trebnje je največ glasov prejel brazilski umetnik Carlos Stevenson Moschini za delo Hommage Samba Paulisti I. Letošnje glasovanje se bo v prostorih galerije in na speltni strani začelo v četrtek, ob 19. uri, in bo trajalo 24 ur, na njem pa bodo prijatleji galerije izbirali svoje najljubše delo med tistimi, ki jih bodo v fond podarili na letošnjem taboru sodelujoči umetniki. »Tabor združuje danes dejavne umetnike, ki bodo v tednu dni ustvarjalnega druženja oblikovali likovne zapise in interpretacije sveta skozi njim lastno poimenovanje in videnje. Pestra mednarodna zasedba udeležencev v ospredje postavlja raznolikost likovne ustvarjalnosti, izrazov, tehnik in materialov ter nudi vpogled v razsežnosti aktualne samorasle likovne umetnosti,« pravi direktorica CIK Trebnje, v okviru katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

Na otvoritveni slovesnosti, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, so obiskovalci spoznali umetnike, uživali v izbranem nastopu Glasbene šole Trebnje – violončelistka Klara Avšič je zaigrala ob spremljavi pianista Zoltana Petra, ogledali pa so si tudi začasno razstavo Matija Skurjeni: sanje in nadrealistične slike. 54. zaporedno izvedno mednarodnega umentiškega dogodka je odprl župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic.

Na letošnjem taboru sodelujoči umetniki bodo v navdihujočem objemu galerije ustvarjali še do petka, dopoldne od 9. do 13. ure in popoldne od 15. do 18. ure, le v sredo bodo spoznavali lepote Slovenije, zato jih v galeriji ne bo. Danes in jutri ob 19.00 bodo na Facebook in YouTube strani galerije predstavitve umetnikov, v četrtek zvečer pa se bo začelo 24-urno glasovanje za izbor najljubšega dela prijateljev galerije.

Slovesni zaključek tabora s podelitvijo nagrade žirije izbranemu avtorju, razglasitvijo prejemnika nagrade prijateljev galerije in razstavo podarjenih del bo v soboto ob 9.30, ob 11. uri pa bo sledila še širitev Rastoče knjige Mirnske in Temeniške doline, še sporočajo iz Trebnjega.

M. K.

