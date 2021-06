Nedelje korona skromne, včeraj bera okužb še posebej borna; v regiji le Kočevje (3)

14.6.2021 | 11:30

Ves prejšnji teden je koronavirus pešal. Včeraj pa so ob 1023 PCR testih zaznali le 24 pozitivnih primerov, kar znaša le 2,3 odstotka. To je za 58 odstotkov manj kot predhodno nedeljo, ko so potrdili 57 primerov. Sedemdnevno povprečje se je tako še znižalo. Padlo je za tri odstotke na 147.

Število potrjenih okužb je bilo tako včeraj najnižje od 30. avgusta lani.

Danes se v bolnišnicah zadržuje 134 covidnih bolnikov, le še 42 jih je na intenzivnih oddelkih, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Včeraj sta umrla dva bolnika.

V državi je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivnih 2730 okužb z novim koronavirusom.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes še osem covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu je eden žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 3

Posavje - brez novih okužb

Krek: Brez cepljenja bi bilo epidemiološko stanja bistveno slabše

Epidemiološka slika bi bila brez cepljenja proti covidu-19, ki pomembno zadržuje razvoj epidemije, danes bistveno hujša, je ocenil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek. Konce epidemičnega vala bo po njegovi oceni avgusta, zaradi novih različic pa je treba še naprej upoštevati vse preventivne ukrepe.

Kot je Krek še dejal na današnji novinarski konferenci, je zaradi narave virusa, ki se zelo dobro prilagaja okolju, težko napovedovati jesenski potek epidemije. To je odvisno tako ob pojava morebitnih novih različic koronavirusa, pa tudi precepljenosti prebivalstva.

Slednje želijo povečati tudi z možnostjo cepljenja brez naročanja, ki bo v tem tednu potekalo v vseh cepilnih centrih. Za to je predvidenih okoli 150.000 odmerkov.

V Sloveniji je sicer s prvim odmerkom cepljenih okoli 37 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi pa 26 odstotkov. Med polnoletnimi pa je s prvim odmerkom cepljenih 44 odstotkov, 32 odstotkov pa z vsemi. Če prištejmo še tiste, ki so okužbo z novim koronavirusom že preboleli, pa je po besedah Kreka s prvim odmerkom zaščitenih 56 odstotkov odraslih.

Pregled okužb po starostnih skupinah, kot je dejal Krek, kaže, da je okužb bistveno manj v skupinah, ki so bolj precepljene, predvsem starejše. Posledično je tudi bistveno manj hospitalizacij in smrti.

M. K.; STA