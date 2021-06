Nedelje korona skromne, včeraj bera okužb še posebej borna; v regiji le Kočevje (3)

14.6.2021 | 11:30

Ves prejšnji teden je koronavirus pešal. Včeraj pa so ob 1023 PCR testih zaznali le 24 pozitivnih primerov, kar znaša le 2,3 odstotka. To je za 58 odstotkov manj kot predhodno nedeljo, ko so potrdili 57 primerov. Sedemdnevno povprečje se je tako še znižalo. Padlo je za tri odstotke na 147.

Število potrjenih okužb je bilo tako včeraj najnižje od 30. avgusta lani.

Danes se v bolnišnicah zadržuje 134 covidnih bolnikov, le še 42 jih je na intenzivnih oddelkih, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Včeraj sta umrla dva bolnika.

V državi je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivnih 2730 okužb z novim koronavirusom.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes še osem covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu je eden žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 3

Posavje - brez novih okužb

