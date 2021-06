Poletni KCJT - za vsakega nekaj

14.6.2021 | 13:10

Poletni KCJT program so predstavili (z leve): vodja gledališkega programa Saša Šepec, direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, vodja projekta Poletni KCJT Maruša Marn Eržen in vodja glasbenega programa Liljana Jantol Weber. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V Novem mestu bo od 27. junija do 29. avgusta zaživel Poletni KCJT - projekt skrbno izbranih glasbeno gledaliških dogodkov, za katerem stoji kolektiv Zavoda Novo mesto, ki bodo bogatili poletne večere. Del teh dogodkov spada pod okrilje Špasnega poletja in bo na ogled na gradu Grm, vsi ostali pa bodo na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Raznolika vsebina z vzporednim spremljevalnim programom.

»V Poletnem KCJT želimo ponuditi vsebino tako otokom kot mladim, starejšim, srednji generaciji, tistim, ki imajo radi glasbo, tistim, ki imajo radi gledališče, ali tistim, ki se radi zgolj samo malo nasmejejo,« je poudaril Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto.

Uraden začetek bo v nedeljo, 27. junija, s predstavo Erotika po Emeršiču, niz pa bodo sklenili 29. avgusta, s predstavo Avdicija, obe bosta na gradu Grm. Vmes se bodo izmenjavali glasbeni in gledališki dogodki: koncert iz cikla Muzika eklektika – Quartzite 4TE, stand up komedija Smeh v očeh, otroški lutkovni kabaret Čuk na palici, koncert AKA Neomi, koncert škotskih ljudskih in ponarodelih napevov po slovensko Noreia & Jani Kovačič in Laura Krajnc, ulična interaktivna ekološka predstava Zadnji ulov, koncertno-gledališki dogodek Klemen Slakonja & Small band ter komedija Kriza srednjih let.

Vsi dogodki se bodo začeli ob 20.30, razen otroških, ki bosta ob 19. uri.

Vzporedno bo potekal tudi spremljevalni program, ki se bo odvijal na dan dogodkov in bo zajemal tako otroške kot plesne in glasbene vsebine za vse udeležence. V juliju bo promenadni koncert Mestne godbe Novo mesto in delavnica Glasbilnica, ki bo namenjena predvsem mladini. V avgustu se bodo otroci in mladina na Eko delavnici učili o pomembnosti ekologije in zelenega razmišljanja, konec avgusta pa bo ploščad KCJT za nekaj ur postala plesno prizorišče. Program z opisom vseh dogodkov najdete na spletni strani Kulturnega centra Janeza Trdine.

M. Ž.

Zvočni zapisi Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac o prireditvah Poletnega KCJT