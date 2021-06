Med hudo ranjenimi traktorist in kolesar; nekateri vozili pijani in brez vozniške

14.6.2021 | 13:45

Simbolna slika (foto: arhiv; PGE Krško)

V četrtek nekaj pred 16. uro so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Tržišču. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 62-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 65-letne voznice. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Povzročitelj nesreče z 1,5 promila alkohola

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Butoraju so bili policisti PP Črnomelj obveščeni v petek okoli 21.30. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 59-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levem smernem vozišču trčil v avtomobil 22-letne voznice. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trije pijani in brez vozniške. Ostali tudi brez avta

Črnomaljski policisti so v četrtek med kontrolo prometa v Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila Renault kangoo. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni voznik vozi pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Neregistriran avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto so policisti PP Novo mesto na Belokranjski cesti ustavili voznika osebnega avtomobila Renalut scenic. Ugotovili so, da 28-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trebanjski policisti so sinoči okoli 22. ure med kontrolo prometa v Trebnjem ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen xara. Ugotovili so, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imela 0,20 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovana kolesarja

Brežiški policisti so bili v soboto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo otroka, ki se je poškodoval pri padcu s kolesom. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila med Gorenjo in Dolenjo Pirošico, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. 12-letni otrok, ki je med vožnjo uporabljal kolesarsko čelado, se je pri padcu lažje poškodoval.

O padcu kolesarja na območju Gorjancev (med Miklavžem in Cerovim Logom) so bili policisti obveščenivčeraj dopoldne. Po prvih ugotovitvah policistov je 34-letnik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in trčil v drevo. Huje poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Traktorist hudo poškodovan

V soboto nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča v Globočicah na območju PP Brežice. 64-letni voznik kmetijskega traktorja je vozil po lokalni cesti, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Hudo poškodovan potnik

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v soboto okoli 20.30 obveščeni o prometni nesreči v kraju Laze. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 18-letni voznik osebnega avtomobila peljal po klancu navzdol, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Hudo poškodovanega 19-letnega potnika v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Vlomi in tatvine

Na Dolnji Lokvici na območju PP Metlika je v četrtek nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalke, ki je bila na vrtu ob hiši, vstopil skozi odprta vrata, pregledal prostore in odnesel denar.

S parkirnega prostora podjetja v Trebnjem je med 4. 6. in 10. 6. nekdo odpeljal osebni avtomobil Toyota land crusier.

Med 4. 6. in 11. 6. je v Gorenji vasi pri Čatežu nekdo vlomil v garažo počitniške hiše in ukradel električni vrtalnik in ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 150 evrov.

Na parkirnem prostoru na Čatežu na območju PP Trebnje je 11. 6. med 18. in 22. uro nekdo vlomil v pet osebnih avtomobilov in iz treh izmaknil denar.

Na avtocestnem postajališču Zaloke je v noči na 12. 6. neznanec iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 600 litrov goriva.

V Jelovcu, na območju PP Sevnica, je med 8. 6. in 12. 6. nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel dve motorni žagi in dve kosilnici. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu je včeraj popoldne neznanec izkoristil odsotnost voznice in iz odklenjenega avtomobila ukradel denarnico.

Tujci med tovorom

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vozila turških registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana in državljana Pakistana. Tujce, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo, so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli. Predali so ju hrvaškim policistom.

Nezakonito čez mejo

Policisti so na območju Črnomlja izsledili in prijeli pet državljanov Irana in štiri državljane Bangladeša ter na območju Slovenske vasi štiri državljane Turčije. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

M. K.