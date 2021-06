Skrivnosti duhovniških premestitev: nezakonski otroci, razsipavanje s cerkvenim denarjem, prepiri z nadrejenimi in živčni zlomi

14.6.2021 | 12:40

Nenaden odhod iz duhovniških vrst zaradi osebnih razlogov je lahko presenetljiv, vendar ne sodi med večje težave. Bolj skrb zbujajoči so lahko dolgotrajno slabi odnosi, tako med verniki in duhovniki kot samimi duhovniki, zaradi česar prihaja do nezaželenih premeščanj ter pometanja ključnih problemov pod preprogo.

S seznama duhovnikov, premeščenih v zadnjem letu, izstopa primer Janeza Cerarja, znanega po aktivnostih v zavodu Dovolj.je, ki je bil ustanovljen za pospešitev reševanja in preprečevanja spolnih zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Razkrivamo, kaj se mu je zgodilo.

Kaj je povedal apostolski nuncij Jeana-Marie Antoina Joseph Speich Speich v nagovoru ob posvetitvi novega celjskega škofa Maksimilijana Matjaža?



Pomembno sporočilo navzočim na posvetitvi novega celjskega škofa v Gornjem Gradu naj bi bilo dano s prisotnostjo patra Jožeta Robleka. Skupaj z duhovnikom Janezom Cerarjem je eden najbolj vidnih članov zavoda Dovolj.je, oba sta že imela zasebni pogovor s papežem Frančiškom, Roblek že leta 2014, Cerar lani.

Kakšne so razmere v murskosoboški škofiji? S kom vse se o premestitvah posvetuje murskosoboški škof Peter Štumpf? V kateri župniji je prišlo do največjih zapletov?

Kakšni so bili razlogi za izstop duhovnika Simona Slane? Zakaj je moral v mariborsko župnijo duhovnik Tomislav Šantak?



Kakšno je bilo pojasnilo zaposlene na ljubljanski nadškofiji, ko smo jo spraševali, ali bomo prejeli odgovore na poslana vprašanja?



V katerih škofijah potekajo pravni postopki v zvezi s preklicem duhovniških pravic ali z drugimi kršitvami kanonskega prava?



Kako je s klerikom, ki prostovoljno zapusti duhovniško službo in se civilno poroči?



