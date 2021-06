Knobleharjevo znova bolj bogato - poudarek na 30-letnici domovine

14.6.2021 | 14:50

Župan občine Škocjan Jože Kapler in Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave na današnji novinarski konferenci.

Škocjan - Lani je bilo dogajanje ob občinskem prazniku občine Škocjan Knobleharjevo zaradi koronavirusa zelo okrnjeno, letos pa bo spet bolj bogato.

»Skušamo ohraniti prireditve, ki so zanimive za širšo javnost, da res lahko praznujejo vsi občani,« je na današnji novinarski konferenci povedala Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave in predstavila dogajanje od 20. junija do 6. julija.

Velikemu škocjanskemu rojaku, misijonarju dr. Ignaciju Knobleharju, so v Škocjanu že pred leti postavili kip.

Kot je poudaril župan Jože Kapler, so vsa leta v tem času velik poudarek dajali 25. juniju, dnevu državnosti, letos, ko je 30-letnica samostojne Slovenije, pa še posebej. Za ta jubilej oripravljajo kar dve prireditvi: v nedeljo bo na Stopnem že tradicionalna maša za domovino, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, slavnostni govornik zatem pa bo velik domoljub, novinar in literat, Igor Pirkovič. V centru Škocjana pa bo 25. junija osrednja prireditev z bogatim kulturnim programom, kjer bo slavnostni govornik zgodovinar dr. Stane Granda. Pred potomko najstarejše trte na svetu z Lenta bodo postavili tudi slovensko zastavo, ravno tako se bo to zgodilo na Stopnem.

Med prireditvami ob občinskem prazniku omenimo še Knobeharjev pohod 25. junija, 19. tekmovanje igranja na diatonično harmoniko 27. junija pri gasilskem domu v Škocjanu, Knobleharjevo akademijo 5. julija na Knobleharjevem trgu pred župnijskim domom v Škocjanu, kjer bo slavnostni govornik jezuit in misijonar pater Stanko Rozman, pa slavnostno sejo 6. julija, ko bodo na prireditvi pred občinsko stavbo podelili tudi letošnje občinske nagrade in priznanja.

Rezali bodo trakove … krožišče in cesta na Bučki



Jože Kapler se z občani veseli novih pridobitev, na katere so čakali že desetletja.

Knobleharjevo 2021 pa bo priložnost tudi za predajo namenu nekaterih zelo pomembnih investicij, na katere je občina Škocjana čakala že desetletja.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga bosta 22. junija prisostvovala otvoritvi novega rekonstruiranega krožišča pri Gospodarsko tehnološkem centru Škocjan v Dobruški vasi, ter uradni otvoritvi 1,6 kilometrov dolge preurejene ceste skozi Bučko, ki je z razširitvijo, kamnitimi zložbami, obnovo, novimi pločniki, javno razsvetljavo in avtobusnimi postajališči zdaj veliko bolj varna. To ni nepomembno, saj je cesta zelo prometna, poleg tega na Bučki delujeta tudi podružnična šola in vrtec, kar pomeni, da so pogosti pešci prav otroci.

Obenem bodo namenu predali tudi nova prepusta v Dolenjih Raduljah, kjer so imeli bližnji vaščani ob večjih deževjih težave s poplavami.

»Veseli smo teh pridobitev. Velika zahvala gre DRSI za dobro sodelovanje, da smo lahko vse projekte realizirali, ter vsem sodelavcem, ter lastnikom zemljišč, ki so razumeli potrebe za razširitev in obnovo cest. Gre za ljudi, za varnost in ti primeri so svetel zgled, da se s skupnimi močmi da narediti marsikaj. Takega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje,« je povedal župan Jože Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj