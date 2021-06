Pri Grabrovcu pri Metliki nadomestni most prek Sušice

Današnji podpis pogodbe

Most čez Sušico (obe fotografiji: Občina Metlika)

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in predsednik uprave novomeškega podjetja CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo za gradnjo nadomestnega mosta prek Sušice pri Grabrovcu. Pogodbena dela bodo metliško občino stala nekaj manj kot 190.000 evrov. Končati jih morajo v 90 dneh, v nadaljevanju naložbe je predvidena še prenova odseka lokalne ceste.

Po podatkih metliške občine pogodba predvideva rušitev starega in močno načetega mosta, izgradnjo novega armiranobetonskega s tremi razponi v skupni dolžini 20 metrov in ureditev potoka Sušica v petmetrskem območju gor in dol vodno. Novo vozišče bo širše in bo skupaj z robnimi pasovi merilo 5,5 metra.

Za začasni obtok potoka bo izvajalec med gradnjo pripravil ustrezne nasipe in po potrebi potok kanaliziral s cevmi. Med gradbenimi deli bodo uvedli popolno prometno zaporo, so dodali.

Kot so pojasnili, je zdajšnji most pri Grabrovcu močno načet, asfaltna prevleka je na več mestih razpokana. Robovi so poškodovani in mestoma razpadajo. Načeti so tudi oporniki, beton razpada, vidna je železna armatura.

Ob temeljih se je pojavila erozija, vodotok in njegove brežine niso urejene, vozišče pa je preozko oz. široko le štiri metre, kar ne zadošča za dvosmerni promet.

V drugem prenovitvenem koraku, ki pa letos ni predviden, bodo ob novem mostu prenovili še 130-metrski lokalni cestni odsek, so še sporočili z metliške občine.

