Englaru za uboj žene dve leti in pol zapora

14.6.2021 | 14:10

Peter Englaro (foto: B. B.)

Novo mesto - Okrožno sodišče v Novem mestu je Belokranjca Petra Englara spoznalo za krivega uboja žene in mu dosodilo dve leti in pol zaporne kazni. Pri tem je upoštevalo, da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti, ki je bila posledica strahu za lastno življenje in predhodnih večletnih napadov žene nanj. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.

Obtožnica Englara bremeni, da je 19. marca lani ubil takrat 67-letno ženo. Ta je imela, kot so ugotovili v sodnem postopku, psihične težave in je svojega moža več let trpinčila na različne načine. Nekaj dni pred usodnim dogodkom se je zaradi epidemije covida-19 predčasno vrnila iz psihiatrične bolnišnice. Z možem sta bila na terasi, ko je ta utišal preglasen radijski sprejemnik. To je, kot je bilo mogoče razbrati iz rekonstrukcije dogajanja na sodišču, ženo tako razjezilo, da mu je sledila v hišo in ga napadla. Englaro naj bi se ustrašil za svoje življenje in jo je s polenom udaril po glavi. Ko je padla, naj bi jo nato udaril še večkrat, ker je povzročilo usodne poškodbe glave.

Tožilka Barbara Prevolšek Rajić je v današnji zaključni besedi povedala, da se strinja, da je Englaro dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ki je bilo posledica strahu pred napadom in dolgoletnih groženj in napadov žene, da pa je bil v tistem trenutku vseeno odločen, da ženi vzame življenje in je zato dejanje storil z direktnim naklepom.

Na drugi strani je Englarov zagovornik Mitja Inkret menil, da je Englaro dejanje storil v t. i. putativnem silobranu (ko storilec zmotno misli, da je napaden in se brani). Dejanje je po njegovi oceni storil nagonsko, ker se je bal za življenje. Opozoril je, da Englaro nikoli prej ni bil nasilen do žene, kar so na sodišču potrdile priče, da je poskušal ženi v času bolezni ves čas aktivno pomagati in da se je moral zaradi njenega nasilja, ki je bilo posledica psihične bolezni, večkrat zateči po pomoč k sorodnikom, na policijo in center za socialno delo. Zato je predlagal, naj ga sodišče oprosti.

Sodni senat pod vodstvom sodnika Petra Žnidaršiča predlogu ni sledil, saj je ocenil, da niso izpolnjeni vsi znaki putativnega silobrana. Po mnenju sodnika je Englaro dejanje storil z namenom, "da se vse skupaj neha". Za uboj na mah mu je sodišče določilo dve leti in pol zaporne kazni, medtem ko je tožilstvo predlagalo štiri leta in tri mesece zapora. Za omenjeno kaznivo dejanje je sicer najvišja zagrožena kazen 10 let zapora.

Tožilka je na razsodbo napovedala pritožbo, medtem ko bo Englarov zagovornik o pritožbi razmislil.

B. B.