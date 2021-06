FOTO: Zagorela napa v kuhinji

14.6.2021 | 18:20

Zagorela je napa v kuhinji (vse tri fotografije: PGD Prekopa)

Ob 11.20 je v Orehovcu, občina Kostanjevica na Krki, zagorela napa v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa so požar pogasili, odstranili poškodovano napo, pohištvo in leseno oblogo ter pregledali in prezračili prostore.

Ob 14.44 je na Golievem trgu pri zdravstvenem domu v Trebnjem gorel zabojnik za smeti. Goreči zabojnik in vsebino so do prihoda gasilcev gasili zaposleni, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje.

Ob 13.28 je v naselju Bojsno, občina Brežice, gorela suha trava ob cestišču. Gasilci PGD Globoko so pogasili požar na površini približno 50 kvadratnih metrov.

M. K.

