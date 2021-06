Pohod po na novo urejeni arheološki poti do Vinjega Vrha

15.6.2021 | 07:45

Pohod na Vinji Vrh je bil dobro obiskan. (Foto: Jernej Petrovič)

Bela Cerkev, Šmarjeta - Domoznansko društvo Šmarjeta je preteklo soboto v okviru praznika občine Šmarješke Toplice pripravilo tradicionalni pohod po na novo urejeni arheološki poti na Vinji vrh.

Predsednik društva Jože Perše je več kot zadovoljen, saj se je pred Hišo žive dediščine v Beli cerkvi zjutraj zbrala velika množica pohodnikov. Največ je bilo občanov, prišli pa so tudi iz Bele krajine, Krškega in drugih krajev Slovenije. Zbrane je poleg Peršeta pozdravil še župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Pohodniki so krenili mimo vinogradov in se ustavljali ob obvestilnih tablah, kjer jim je kustosinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančič spregovorila o izkopaninah, ki so jih arheologi našli v bližnji okolici. Najbolj zanimivo je bilo ob nekdanjem vhodu v utrjeno naselje, ki je bilo zavarovano dva in pol metra debelim obzidjem. Sprehodili so se tudi po temeljih nekdanje utrdbe, od koder se je pohodnikom odprl nepozaben pogled na reko Krko in na največji rečni otok Tržič.

Udeležencem se je prilegel prijeten počitek v senci cerkve sv. Jožefa na Vinjem vrhu. Tu so prisluhnili pripovedi Jožeta Peršeta o zgodovini cerkve in bogati opremi, ki po mnenju zgodovinarjev presega bogastvo podeželskega kraja. Največja znamenitost je Mentzingerjeva slika Umirajoči sv. Jožef, ki jo trenutno hranijo v župnišču v Šmarjeti.

Pohodnike je potem čakal samo še spust po gozdu mimo gomil nekdanjih prebivalcev Vinjega vrha v Belo cerkev, kjer so se pohodniki, prijetno utrujeni, še lep čas zadržali ob okusni malici, kozarčku cvička in klepetu z novimi prijatelji.

L. M., J. P.