Poškodoval se je na skednju

15.6.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.15 se je v naselju Močile, občina Črnomelj, na skednju poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega.

Gorel odpadni material

Minulo noč ob 0.32 so na Trati v Kočevju, gasilci PGD Kočevje, pogasili kup odpadnega materiala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:15 do 8:15 urer zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD;

- od 9:15 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODBREZNIK 6;

- od 11:15 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODBREZNIK 1;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODBREZNIK 3.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH na izvodu MALENSKA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA izvod Levo.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP MIRNA VAS nizkonapetostno omrežje – Mirna vas med 13.00 in 14.30 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Podgorica, nizkonapetostno omrežje – Podgorica danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Velike Malence in Krška vas 2 med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Črneški vrh med 8:00 in 9:30 uro, na območju TP Črešnjevec Gorjanci med 10:00 in 11:30 uro, na območju TP Zavode med 12:00 in 14:30 uro, na območju TP Ravno Kremen pa med 8:15 in 13:00 uro.

M. K.