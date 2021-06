Povezovanje podeželja in urbanih območij ter pomen učinkovite rabe energije

15.6.2021 | 10:00

Forma Viva Trebnje - Prireditvena ploščad in Galerija na prostem (foto: Lapego)

Projekt iNOVEiNURE (delavnica) (foto: Lapego)

Trebnje - Območje LAS STIK ima veliko manj poznane, vendar zanimive naravne in kulturne dediščine. Medtem ko so endogeni potenciali predvsem na podeželju, je kulturna dediščina bolj prisotna v urbanih območjih. S povezovanjem med podeželjem in urbanimi središči se veča prepoznavnost obeh, so prepričani v LAS STIK.

Projekt Forma Viva Trebnje je tako spodbudil splošno ozaveščenost o bogati tradiciji kraja na področju naivne umetnosti in ta potencial umestil kot gospodarsko priložnost. »V središču Trebnjega je nastala urejena prireditvena ploščad z galerijo na prostem, ki živahno utripa s prireditvami in delavnicami, ki povežejo generacije in obiskovalce tudi iz okoliških krajev. Trebnje je dobilo neke vrste kulturno središče na prostem in veselimo se tudi doživljajskega turističnega razvoja, ki ga tako prizorišče s številnimi aktivnimi posamezniki in društvi po koncu epidemije zagotovo ponuja,« pravi vodja projekta Dejan Smuk.

Trebanjska prireditvena ploščad je bila namenu predana februarja lani, Gozdna doživljajska učna pot s plezalno steno v Ivančni Gorici, ki bo med drugim prinesla novo inovativno gozdno-doživaljajsko pot, dve interaktivni plezalni steni, promocijsko govorečo skulpturo gozdne živali in eno novo delovno mesto, pa bo zaključena predvidoma septembra 2022, sporočajo iz LAS STIK.

Učinkovita raba energije

Občine v LAS STIK imajo veliko potencialov za izrabo obnovljivih virov energije (les, sončna energija, vodni viri in termalna energija), zato želijo s projekti povečati izrabo lokalnih OVE in spodbuditi energetsko učinkovitost predvsem v urbanih območjih. Projekt iN.OVE.iN.URE oziroma Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj je na 10 delavnicah 96 udeležencev seznanil z učinkovito rabo energije (URE) in obnovljivimi viri energije (OVE). »Spodbudili smo razmišljanje o sonaravnem razvoju in prehodu v družbo s kroženjem ogljika s poudarkom na pomenu lokalne samooskrbe. S pomočjo strokovnih člankov in drugih strokovnih besedil pa smo želeli čim širši krog ljudi spodbuditi k varčevanju in nižanju emisij toplogrednih plinov, s tem pa smo pripomogli k blaženju podnebnih sprememb,« pojasnjuje prof. dr. Simon Muhič.

V okviru projekta Kakovost zraka v zaprtih prostorih in URE (IAQinURE) so v štirih občinah v več kot 200 učilnicah v osnovnih šolah in v skoraj sto igralnicah v vrtcih natančno analizirali kakovost zraka. Na podlagi analize so na delavnicah udeležence poučili o tem, kako biti energetsko varčen, hkrati pa dosegati zadostno kakovost zraka v prostorih, ki jih uporablja najbolj ranljiva skupina, torej otroci. Projekt se zaključuje konec tega meseca, pravijo v LAS STIK.

Povezovanje med podeželjem in mestom, iskanje tržnih niš ter skrb za okolje so vezni člen med štirimi projekti LAS STIK, ki jih v tem programskem obdobju kot ukrepe za dosego ciljev na področju varstva okolja in ohranjanja narave izvaja 18 različnih partnerjev, med katerimi so vse štiri občine soustanoviteljice LAS STIK (Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk).

M. K.