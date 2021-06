FOTO: Župan Kavšek sprejel letošnje najuspešnejše osnovnošolce in glasbenike

15.6.2021 | 11:00

Glasbena šola

OŠ Loka

OŠ Mirana Jarca

OŠ Milke Šobar Nataše

OŠ Vinica

OŠ Dragatuš

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je tudi letos sprejel najuspešnejše osnovnošolce in glasbenike. Osnovnošolcem, med katerimi je bila večina tistih, ki so bili odlični vseh devet let ter nekaj takih, ki si dosegli posamezne zavidljive uspehe na različnih tekmovanjih, je položil na srce, da je v znanju moč in da se z znanjem lahko borijo proti vsemu v življenju in jim dal dobro popotnico za naprej.

Poudaril je še, naj se ne ustrašijo izzivov, ampak naj sledijo svojim strastem in si odločno zastavijo dovolj visoke, vedno nove cilje, sporočajo iz črnomaljske občine.

Skupaj je bilo na sprejemu pri županu 40 učencev ter nekaj njihovih mentorjev, in sicer iz OŠ Vinica, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Loka Črnomelj in Glasbene šole Črnomelj.

Z večino se je župan srečal v ponedeljek na Gričku pod krošnjami, z drugo manjšo pa danes v sejni sobi občine ter jim podaril manjšo pozornost, še sporočajo iz občine.

M. K.

foto: Občina Črnomelj