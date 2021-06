Včeraj 112 novih okužb; v regiji 12

15.6.2021 | 12:05

Tudi včerajšnja epidemiološka slika v Sloveniji kaže, da se epidemija sars-cov-2 vsaj v poletnih mesecih približuje sklepni fazi ... Glede na podatke Sledilnika za covid-19 se je število novih primerov okužbe z virusom v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom včeraj prepolovilo. Zaznali so namreč 112 novih primerov okužbe, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,8-odstoten. Natančno teden dni pred tem so zdravstveni delavci odkrili 220 novookuženih, delež pozitivnih testov pa je bil takrat kar 7,2-odstoten.

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je znižala na 120,4.

Slovenija se glede na semafor Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) sicer še vedno uvršča v tako imenovano rdečo fazo. Za prehod v oranžno fazo bi se moral ob podobni 14-dnevni pojavnosti delež pozitivnih PCR testov spustiti pod 4 odstotke, ali pa bi se morala 14-dnevna pojavnost znižati na manj kot 100.

V ponedeljek so sicer opravili 2330 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo torej 112 testov oz. 4,8 odstotka.

V bolnišnicah se skupno zdravi 122 covidnih bolnikov, od tega jih 40 potrebuje intenzivno oskrbo. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je padlo s 147 na 132. Dva covidna bolnika sta umrla.

V bolnišnicah se zdravi 12 bolnikov manj kot v ponedeljek, od tega sta dva manj na intenzivnem zdravljenju.

Opravili so tudi 39.801 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testi.

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 249.642 ljudi. S prvim odmerkov je cepljenih 44,5 odstotka starejših od 18 let, kar je 769.248 prebivalcev in 59,5 odstotka starejših od 50 let oz. 521.172 ljudi. Z drugim odmerkom je cepljenih 32 odstotkov ljudi starejših od 18 in 49 odstotkov starejših od 50 let.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes še pet covidnih bolnikov (včeraj osem), tri so odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 2, Trebnje in Mirna Peč 1

Posavje - Brežice 5, Sevnica 2, Krško 1

