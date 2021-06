Z 2,7 promila vijugal po AC; iz avta ukradli 9 tisočakov; poškodovana med gašenjem

15.6.2021 | 12:50

O požaru v kuhinji smo sinoči že poročali. Takšna je bila, potem ko so jo zapustili gasilci ... (foto: PGD Prekopa)

Včeraj okoli 18.30 so bili policisti obveščeni, da naj bi na avtocesti v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu voznik osebnega avtomobila vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali in na podlagi opisa vozila voznika v Karteljevem izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za državljana Hrvaške, ki naj bi bil na poti iz Italije, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,31 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

'Banka' v avtu

Oškodovanec je policiste PP Trebnje obvestil, da mu je minuli petek nekdo na dvorišču stanovanjske hiše v Repčah iz osebnega avtomobila ukradel okoli 9.000 evrov.

Žrtve vlomov v vozila in tatvin iz vozil so največkrat vozniki, ki na vidnih mestih nezavarovane puščajo različne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni in računalniki, ob tem opozarjajo na PU Novo mesto. Storilci v vozila vlamljajo predvsem v večernih in nočnih urah, razbijejo stekla na vozilu in poleg ukradenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilu. Svetujejo torej, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov in vozila zaklepajo. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru bistveno večja kot vrednost ukradenih predmetov, poudarjajo policisti.

Kradli tudi gorivo in ... senčnik. Poletje je tu

Na delovišču v okolici Brežic je neznanec iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil okoli 200 litrov goriva.

S terase gostinskega lokala v Novem mestu pa je med 12. 6. in 14. 6. nekdo ukradel senčnik s podstavkom. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Poškodovana el. polnilna postaja

V Trebnjem je med 11. 6. in 14. 6. neznanec poškodoval vrata in ekran polnilne postaje za električna vozila ter s tem povzročil za 18.000 evrov škode.

Požar v kuhinji - lastnica lažje poškodovana

Okoli 11. ure so bili pristojni obveščeni o požaru stanovanjske hiše na območju Kostanjevice na Krki. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je do požara prišlo v kuhinji, kjer je oškodovanka na štedilnik postavila ponev z mastjo. Pregreta maščoba se je vnela, ogenj pa je zajel kuhinjsko napo in ostalo pohištvo. Požar so gasilci omejili in pogasili, še pred njihovim prihodom pa se je med poskusom gašenja lažje poškodovala 60-letna stanovalka. Policisti bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

M. K.