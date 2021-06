Pilotni odvzem globinske vode Rudniškega jezera

15.6.2021 | 14:00

Potapljači pri polaganju cevi v jezero (foto: Komunala Kočevje)

Kočevje - V lanskem letu je Občina Kočevje vzpostavila komisijo za spremljanje kakovosti in razvoja Rudniškega jezera, ki jo vodi podžupan Gregor Košir, v njej pa poleg predstavnikov občine in javnih služb delujejo tudi strokovnjaki s področja kemije in biologije. Komisija je v lanskem letu na podlagi informacij o stanju globinskih voda pristopila k podrobnejšim analizam, letošnjo pomlad pa se je začel pilotni odvzem vode za izboljšanje kakovosti jezera, sporočajo iz kočevske občine.

Primerjava vzorcev

Primerjava lansko leto odvzetih vzorcev vode v globinah jezera je pokazala na poslabšanje parametrov - predvsem vsebnost kisika v globini, povečanje hranil ter posledično povečanje motnosti vode glede na zadnje obsežnejše meritve v letu 2014. Razlog za takšno stanje ni bil takrat zamašen prelivni kanal, ki je bil nato pregledan in saniran, temveč dejstvo, da voda na dnu jezera ne kroži, hkrati pa je obremenjena s pretirano akumulacijo hranil, kar je povečini posledica naravnih procesov propadanja in tudi človeškega vnosa hranil. Takšen pojav je poznan tudi na drugih jezerih (npr. Blejskem).

Višek vode Melaminu

Priprave na pilotni odvzem globinske vode so se začele že lani, aktivnosti na terenu pa letos maja. Vzpostavil se je vzporedni cevni sistem, ki se je navezal na začetni del obstoječega saniranega prelivnega kanala. S tem se bo zagotovilo ustrezno in regulirano odvzemanje globinske vode. Pri tem aktivno sodeluje podjetje Melamin, ki skrbi za analize odtočne vode. Višek vode, ki po ceveh odteka, namreč na podlagi pridobljenega vodnega dovoljenja podjetje uporablja pri proizvodnih procesih.

Položene cevi

V prvi fazi projekta so tako potapljači Potapljaškega društva Ponirek skupaj s Komunalo Kočevje v jezero položili 200 metrov cevi, ki vodo odjema na približno 20 metrih globine. Trenutno poteka testiranje delovanja cevi in redno vzorčenje kakovosti vode. Če bo testno obdobje uspešno, bo v vodo položen še preostanek cevi. Ta bo dosegla eno od najglobljih točk jezera, od koder se bo postopoma odvajalo globinsko vodo. Na ta način se bo zagotovilo, da bo dolgoročno gledano voda v jezeru pričela aktivneje krožiti in bo posledično izboljšana kakovost tudi v globljih delih jezera.

Kopalci

Komisija za spremljanje kakovosti in razvoja Rudniškega jezera ob tem poudarja, da trenutno stanje globinskih voda Rudniškega jezera ne predstavlja nikakršnih omejitev za kopalce. Jezerska voda v zgornjih kopalnih slojih je zaradi pritoka vode s širše okolice čista. V zadnjih letih so meritve pokazale odlično ali zelo dobro kopalno kvaliteto. Vsekakor pa Rudniško jezero predstavlja pomemben element Kočevskega, saj je pomemben življenjski prostor številnim pticam in drugim živalim, hkrati pa je tudi nepogrešljiva točka Kočevja za obisk in preživljanje prostega časa, zato bodo tudi vse nadaljnje aktivnosti tekle v smeri, da se jezero ne le ohrani, temveč še izboljša kakovost tako vode kot okolice, zagotavljajo na kočevski občini.

M. K.