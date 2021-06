Prenovili bodo nekdanje vojaško prečrpavališče za letalsko gorivo

15.6.2021 | 17:30

Minister za obrambo Matej Tonin in direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj (STA)

Brestanica - Minister za obrambo Matej Tonin in direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj sta na gradu Rajhenburg danes podpisala sporazum o solastniškem sodelovanju pri prenovi prečrpavališča letalskega goriva v Stari vasi pri Krškem. To je bilo zgrajeno še v nekdanji Jugoslaviji, zdaj pa ga nameravajo usposobiti za potrebe letališča Cerklje ob Krki.

Obrambno ministrstvo, ki je 79-odstotni lastnik nekdanjega zapuščenega prečrpavališča ob železnici, ki je bilo za časa Jugoslavije namenjeno oskrbi cerkljanskega vojaškega letališča z gorivom, v manjšem delu pa tudi zalogam brestaniške termoelektrarne, se bo njegove prenove lotilo v okviru druge faze posodobitve omenjenega letališča, je povedal Tonin.

Šlo bo za večmilijonsko naložbo, ki bi jo predvidoma lahko končali v štirih do šestih letih. Z njo bodo zagotovili zadostno oskrbo z letalskim gorivom tako za slovenska vojaška letala kot tudi letala zavezništva Nato, ki lahko po prvi fazi posodobitve pristajajo in vzletajo tudi v Cerkljah, je dodal.

Prečrpavališče, ki bo sicer ključno za zagotovitev letalskega goriva, bo delovalo tako, da bodo gorivo dostavljali po železnici. V Stari vasi ga bodo prečrpavali, od tam pa z avtomobilskimi cisternami prepeljali v Cerklje ob Krki. Razmišljali so tudi o možnosti cevovoda oz. "kerozinovoda", ki pa, kot so pokazale potrebe in izračuni, ne bi bil ekonomičen.

Termoelektrarna Brestanica bo sicer pri projektu prenove in vnovične uporabe prečrpavališča partnersko sodelovala s svojim znanjem in osebjem, je še pojasnil Tonin.

Direktor Termoelektrarne Brestanica, ki je 21-odstotni lastnik omenjenega prečrpavališča, je dodal, da bodo sodelovali pri njegovem vzdrževanju in vnovičnem obratovanju. Kot je poudaril Malgaj, tovrstne izkušnje imajo, saj so že v preteklosti tovrstna dela izvajali zase in za druge.

V Stari vasi pri Krškem bodo sicer po standardih Nata uredili pretakališče tekočega goriva, v brestaniški termoelektrarni pa so se za sodelovanje z omenjenim ministrstvom odločili kot solastniki in ker stalno iščejo možnosti dodatnega oz. zunanjega vira prihodkov, je še dejal Malgaj.

Po podatkih Slovenske vojske je sicer letos začeta druga faza posodobitve cerkljanskega letališča usmerjena predvsem v izboljšanje ureditve oskrbe z gorivom in vojaških logističnih zmogljivosti. Stala bo 33,2 milijona evrov, zavezništvo Nato pa bo zanjo prispevalo večino potrebnega denarja oz. 31 milijonov evrov.

