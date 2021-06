FOTO: Specializirani enoti za nadzor državne meje se je pridružila enota v Brežicah

15.6.2021 | 17:50

Foto: Policija

Brežice - Specializirani enoti za nadzor državne meje s sedežem v Ljubljani se je danes pridružila dodatna enota z območja Policijske uprave Novo mesto, ki deluje v Brežicah. Slovesnosti ob začetku delovanja sta se udeležila tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj.

Pomembnost lokacije

Po navedbah ministrstva je Hojs ob tem poudaril pomembnost lokacijske vpetosti enote v neposredno bližino migracijsko najbolj izpostavljenega dela zunanje schengenske meje, pri tem pa tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. Kot je dejal, se po nekajmesečnem zatišju morda zdi, da je problematika nezakonitih migracij v zatonu, a številke beguncev v svetu kažejo in napovedujejo nasprotno.

"Zato je prav ta del meje še kako potencialno ogrožen. Zdaj je čas, da se ustrezno pripravimo. Zgolj varovanje naše meje je nezadostno. EU na tem področju v preteklih letih ni opravila svoje naloge, tisoči in tisoči, ki prihajajo v obliki sekundarnih migracij - torej tudi prek naše zunanje schengenske meje, ki ni zunanja meja EU, so dokaz, da EU zunanjih mej ne varuje ustrezno," je ocenil.

Prepričan je tudi, da se bo stanje na notranjih mejah in na zunanji schengenski meji izboljšalo. "Tudi na evropskem parketu se poskušamo bolj učinkovito in bolj uspešno dogovoriti, kako že na zunanjih mejah opravljati ustrezne kontrole, predvsem pa tiste, ki v Evropo prihajajo nezakonito in niso upravičeni do azila, vrniti v tretje države. A do takrat se moramo zanesti na vas, policistke in policisti," je med drugim dejal Hojs.

Za specializirano enoto še vedno veliko dela

Po Olajevih besedah pa število nezakonitih migrantov, odkritih tako v Sloveniji kot tudi na celotni zahodno-balkanski migrantski poti, v vseh letih po množičnih migracijah ostaja na visoki ravni.

"Slovenska policija se na te okoliščine odziva s svojim proaktivnim ravnanjem ter učinkovitim načrtovanjem ukrepov za nadzor meje. Prav zato je policija v zadnjih letih izvedla številne organizacijske, zakonodajne in operativne ukrepe, med katerimi je tudi ustanovitev dodatne specializirane enote za nadzor državne meje, ki jo uradno predajamo namenu danes," je dejal.

Tudi ni naključje, da bo ta policijska enota imela sedež prav na območju Policijske uprave Novo mesto, saj je to eno izmed območij, kjer je dotok nezakonitih migracij največji, je še ocenil Olaj.

Po podatkih policije specializirana enota za nadzor državne meje opravlja naloge neposrednega nadzora državne meje na zunanji meji EU in izravnalne ukrepe na notranjih schengenskih mejah, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost izvajalcev na območju RS.

Opravlja sicer poostrene nadzore na zunanji državni meji, na obmejnem območju in v notranjosti države. Preprečuje, odkriva in preiskuje čezmejno kriminaliteto, nezakonite migracije, tihotapstvo mamil, orožja, streliva, ukradena vozila ter uporabo neveljavnih in ukradenih listin. Opravlja tudi nadzore državne meje z optoelektronskimi sistemi in preglede prevoznih sredstev z elektronskimi in fiberoptičnimi napravami.

V enoti je poleg vodje enote in njegovega pomočnika še 23 policistov, vseh sistemiziranih delovnih mest pa je skupaj 52. Policiste so izbrali na podlagi strokovnega znanja, izkušenj in usposobljenosti, so še zapisali na spletni strani policije.

STA; M. K.

