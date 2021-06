Na cestah pokalo kot za stavo

15.6.2021 | 18:30

Jutranja nesreča v Ločni (foto: M. K.; Radio Krka)

Začelo se je zgodaj zjutraj ob 5.38, ko sta v križišču Andrijaničeve in Šmarješke ceste v Novem mestu trčila tovorno in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 10.17 sta v križišču Ulice 21. oktobra in obvoznice v Črnomlju trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli po vozišču razlite motorne tekoče ter nudili pomoč delavcem vlečne službe, policistom pri urejanju prometa in reševalcem nujne medicinske pomoči Črnomelj, ki so na kraju oskrbeli v nesreči poškodovano osebo.

Dva pa v drevo

Ob 15.36 je na makadamski cesti Dolenjske Toplice-Bušinec, občina Dolenjske Toplice, voznik z osebnim vozilom trčil v drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Novo mesto, ki so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.58 je na cesti Ratež-Gumberk v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in prav tako trčil v drevo. Gasilca GRC Novo mesto sta zavarovala kraj nesreče, odklopila akumulator, nudila pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu ter pomagala policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Iz Metlike v UKC s helikopterjem

Ob 8.00 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku poletela v Metliko, od koder je v UKC Ljubljana prepeljala obolelo osebo.

Gorel traktor

Ob 9.21 je pri naselju Dolenji Suhor pri Vinici, občina Črnomelj, gorel traktor. Požar v predelu motorja so z gasilniki pogasili občani pred prihodom gasilcev PGD Dragatuš, Vinica in Zapudje, ki so traktor pregledali s termovizijsko kamero in odklopili akumulator.

M. K.