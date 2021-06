V Novem mestu pet novih parkirnih mest za invalide

16.6.2021 | 09:00

Jože Okoren na novih parkiriščih za invalide (foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V juniju so v Mestni občini Novo mesto uredili pet novih parkirnih mest za invalide - na Novem trgu, pri stavbi Društva upokojencev Novo mesto, na parkirišču v Kandiji, pri športni dvorani Marof ter v parkirni hiši na Novem trgu. Parkirišča so uredili na pobudo invalidskih organizacij, novo pridobitev pa si je ogledal tudi Jože Okoren, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so sporočili z rotovža.

V lanskem letu je Mestna občina Novo mesto prejela pobudo invalidskih organizacij v zasedbi Društva Paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto, Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, Sončka – Društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine ter Društva Sožitje Novo mesto, pobudo po spremembi in nadgradnji pa so pripravili skupaj z Društvom Est=etika.

Na občini so po analizi obstoječih parkirnih mest, označenih za invalide, zanje torej določili pet novih prostorov. Z novimi parkirišč je zadovoljen tudi Jože Okoren: »Ob tej priložnosti bi se zahvalil Mestni občini Novo mesto za posluh, društvu Est=etika pa za razumevanje. Verjamem, da bo to olajšalo dostopnost marsikateremu invalidu, saj so določena nova parkirna mesta tik ob skrajnem robu, kar pomeni, da je omogočen lažji dostop do cilja.«

M. K.