V Novem mestu začetek prodaje novih stanovanj Rezidence 66

16.6.2021 | 12:00

Nova stanovanja poimenovana REZIDENCE 66 bodo vseljiva leta 2023.

Lokacija je oddaljena le 5 minut peš do starega centra Novega mesta ...

Nova stanovanja, poimenovana REZIDENCE 66, bodo zgrajena na izjemno prijetni, mirni in zeleni lokaciji Jakčeve ulice, v objemu reke Krke, le streljaj od starega centra Novega mesta, ki se ponaša z bogato zgodovino in tradicijo. V njeni neposredni bližini je vsa za moderno življenje potrebna infrastruktura, zato se nanjo lahko celo tako navežemo, da postane središče našega sveta.

Zastopnik investitorja, nepremičninska agencija ABC NEPREMIČNINE, je pred dnevi začela s trženjem 66 novih stanovanj, poimenovanih REZIDENCE 66.

REZIDENCE 66 so izrazito trajnostno naravnan projekt, ki z upoštevanjem mikrolokacije in sodobnih energetskih standardov za več generacij postavlja nove smernice bivanja.

Celostna in moderna zasnova s poudarkom na eleganci in dovršenosti zunanjega izgleda, bo omogočala visok bivanjski standard in užitek.

REZIDENCE 66 so kot balzam za dušo, ki Vam nudi celostno in dolgoročno udobje ter varnost bivanja, v višjih nadstropjih pa tudi najlepše razglede na Novo mesto in okolico …

V dveh modernih zgradbah bo skupaj le 66 stanovanj – REZIDENC, kar bo vsem stanovalcem omogočalo prijetno in lahkotno bivanje v večjih bivalnih enotah. REZIDENCE 66 bodo imele, kot nadstandard v primerjavi z dosedanjo prakso gradnje v Novem mestu, dvigala, ki bodo stanovanja povezovala vse do lastniških parkirnih mest pod objektom, francoske balkone, talno ogrevanje in lokalne rekuperatorje zraka, ki bodo vedno zagotavljali svež zrak, tudi ob zaprtih oknih.

Nakup novega stanovanja v REZIDENCE 66 je enkratna priložnost in zaradi pomanjkanja prostih zemljišč, verjetno tudi zadnja v tem delu Novega mesta.

Z nakupom novega stanovanja v REZIDENCE 66 zagotovite Vam in vašim najbližjim udobno bivanje tudi v tretjem življenjskem obdobju.

Ugodna cena stanovanj v REZIDENCE 66 in zgodovinsko ugodni bančni pogoji Vam, poleg izjemnega bivanja, zagotavljajo tudi varno in dolgoročno naložbo. Zelo zanimiva je lahko tudi investicija v nakup stanovanja z namenom kasnejšega oddajanja, saj je Novem mestu veliko povpraševanje po stanovanjih, ponudbe pa skoraj ni.

Stanovanja v REZIDENCE 66 bodo vseljiva v letu 2023 zato je zdaj pravi čas, da si s plačilom are v višini 10 % kupnine zagotovite Vaše novo stanovanje, preostanek pa plačate pred vselitvijo.

Za več informacij pokličite brezplačno številko 080 8118 oziroma obiščite spletno stran: www.rezidence66.si

Oglasno sporočilo