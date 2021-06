Gasilci so ga rezali iz pločevine

16.6.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 21.24 je na regionalni cesti Ljubljana - Kočevje v naselju Male Lašče, občina Velike Lašče, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na streho. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica so ukleščeno osebo s tehničnim posegom rešili iz vozila, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana. Ti so poškodovanega oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu DOLENJCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod desno;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP KZ KRASINEC, izvod vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BADOVINAC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA;

- od 11.00 do 14.00, odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava energije na področju Mokronoga z okolico na območju TP Hom vas, nizkonapetostno omrežje - Vzhod Nebesa predvidoma med 8.00 in 13.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Blanca, nizkonapetostno omrežje – Krajna brda med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Partizanska pot, Stara vas proti Vidmu, Saramati med 8. in 14. uro.

M. K.