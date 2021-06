FOTO: Šmarješkim občinskim nagrajencem voščil minister Černač

Letošnjim občinskim nagrajencem sta vošiča župan Marjan Hribar (na levi) ter predsednik komisije za priznanja in nagrade občine Mirko Perše. Od desne proti levi: Aleksander Pavlič, Alenka Avsec in Jože Lusavec.

Šmarjeta - 15. junija, prav na dan, ko je bil tudi uradno prvič omenjen svet pod Vinjim Vrhom, občina Šmarješke Toplice praznuje svoj praznik.

Včeraj so v družbenem domu pripravili slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice ter na njej že tradicionalno podelili priznanja zaslužnim občanom, »ki ste pokazali nekaj več in ste s svojim delovanjem zgled številnim generacijam v občini,« je poudaril župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Čestital jim je tudi minister za razvoj in kohezijsko politiko Zvonko Černač, ki so ga povabili v šmarješko dolino in je bil slavnostni govornik.

Nagrajenci: Alenka Avsec, Aleksander Pavlič, Jože Lusavec

Čestitke občinski nagrajenki Alenki Avsec so po koncu prireditve deževale.

Kot smo že poročali, je občinska nagrajenka letos postala predsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta Alenka Avsec, ki je nepogrešljiva še v drugih društvih, pa tudi kot prostovoljka. Občinsko priznanje sta prejela: Aleksander Pavlič, že več kot pol stoletja zapisan gasilstvu, član PGD Bela Cerkev, pa tudi ustanovni član Športno turističnega društva Bela Cerkev, aktivnem kot občinski svetnik, pred leti tudi podžupan; ter Jože Lusavec z Vinjega Vrha, pobudnik ustanovitve in ves čas predsednik Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda za Dolenjsko in Belo krajino, neumorni gasilec PGD Bela Cerkev, pevec v več zborih, dejaven v času KS Bela Cerkev.

Županova priznanja športnikom

Županova priznanja sta šla v roke Alešu Lindiču (na desni) in ekipi Nogometnega kluba Bela Cerkev - prevzel ga je kapetan Matjaž Prudič (v sredini).

Aleksander Pavlič je bil obkrožen z občani, ki bi mu radi voščili za priznanje.

Šmarješki župan Marjan Hribar je podelil še t.i. županova priznanja za posebne dosežke v letu 2021, ki so šla v roke športnikom.

Prejel ga je Aleš Lindič, učitelj športne vzgoje na OŠ Šmarjeta, za inovativen pristop k motivaciji in aktivizaciji otrok za gibanje in zdrav življenjski slog v okviru projekta Vsak korak šteje, ki ga je s kolegico Špelo King izvedel v času epidemije koronavirusne bolezni, ko je bilo šolanje na daljavo. Lindič je tudi nepogrešljiv pri organizaciji največje športne prireditve v občini, pri Šmarješkem teku, ki je bil nedavno že jubilejni, 10. po vrsti.

Priznanje župana je prejela tudi ekipa Nogometnega kluba Bela Cerkev, ki deluje pod okriljem Športno-turističnega društva Bela Cerkev, za doseženo prvo mesto v občinski rekreacijski nogometni ligi Novo mesto. To je že njihov tretji večji uspeh v zadnjih petih letih, letos v koronačasu, ko ni bila naklonjena amaterskemu športu, še toliko dragocenejši. Tako ekipa uspešno nadaljuje več kot 50-letno tradicijo kluba. Člani niso le navdušenci nogometa, ampak tudi prijatelji.

Optimistični načrti

Marjan Hribar

Šmarješki župan Marjan Hribar je v nagovoru zbranim občanom povedal, da občina optimistično zre v prihodnost in z velikim zanosom pripravlja nove projekte, ki so mnogi tik pred realizacijo: kompletna komunalna infrastruktura v naselju Dolenje Kronovo, kjer bodo kmalu zabrneli delovni stroji, pa v Spodnji Družinski vasi, Vinici, Zburah in Šmarjeških Toplicah, center Šmarjete pa prav vsak dan dobiva novo podobo – kot je poudaril Hribar, tudi po zaslugi zakoncev Gregorčič, ki sta obnovila Karlovškovo hišo, katere otvoritev se obeta v petek.

Župan se je zahvalil vsem občanom in predhodnikom za dobro delo za občino, tudi nekdanji županji Bernardki Krnc, za dosežke v prvih treh mandatih občine.

Župan je poudaril, da občina ni več zadolžena, depoziti na banki ji omogočajo velik razvojne potenciale, ki bi jih radi s pomočjo države oz. te vlade tudi uresničili. Računajo na uravnotežen regionalni razvoj, da se bodo tudi manjši kraji lahko razvijali.

Zvonko Černač

Gregor Macedoni, Bojan Kekec, Zvonko Černač in Marjan Hribar v pogovoru.

Na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete so se občani zbrali po slavnostni seji.

To je obljubil minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač, ki je izpostavil dobro stanje države po koronakrizi, »saj je šla pomoč za okrevanje v prave roke: ljudem in podjetjem, ne bančnim tajkunom kot pred sedmimi leti.« Denar iz evropskega sklada za okrevanje po koronski krizi bodo odgovorno razdelili za enakomeren razvoj Slovenije, namenjen bo tudi manjšim projektom.

Ponosno praznujmo 30 let Slovenije

Černač je pohvalil preudaren gospodarski, turistični, kulturni in komunalni razvoj šmarješke občine, ob koncu pa spomnil na 30 let samostojne Slovenije in vsem zaželel, da nas ponovno preplavi zanos, ki je Slovence povezal pri uresničitvi sanj mnogih generacij po svoji državi.

Tudi novomeški župan Gregor Macedoni je menil, da je to res velik dosežek in da čeprav smo včasih kritični do česa, je to največji zgodovinski dosežek Slovencev in moramo znati praznovati in državo dobro graditi naprej.

Zbrani, ki so uživali tudi v kulturnem programu mladih osnovnošolcev ter pevke Tadeje Molan - prireditev je vodila Majda Kušer Ambrožič, so se nato odpravili v center Šmarjete, na Karlovškov trg, kjer so ob fontani cvička ter dobrotah domačih društev še radi poklepetali in uživali v prenovljeni podobi občinskega središča.

Besedilo in foto: L. Markelj

