Tihotapec migrantov skoraj povozil policista; z 1,7 promila z avtom v drevo

16.6.2021 | 10:15

Simbolna slika (foto: arhiv; PU NM)

Včeraj okoli 15.30 so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o prometni nesreči na območju Sel pri Dolenjskih Toplicah, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste. Ugotovili so, da je 56-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Tudi pri Gumberku trčil v drevo

Nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Gumberka. Šentjernejski policisti so ugotovili, da je 64-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa na območju Jerman Vrha ustavili voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 60-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,36 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil Lancia so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tatvini

Iz prodajalne v Krškem sta neznanca iz prodajalne ukradla električno ročno orodje v vrednosti nekaj manj kot 700 evrov.

Z dvorišča kmetijskega objekta v Dobindolu je med 12. 6. in 15. 6. nekdo ukradel kardan za balirko. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 700 evrov.

Z avtom proti policistu

Včeraj, nekaj pred 15. uro je policist v Livoldu kontroliral promet ter pri tem ustavljal osebno vozilo, ki je vozilo proti njemu. Voznik osebnega vozila je zapeljal proti policistu, tako da je ta moral odskočiti, da ga ni povozil, nato pa odpeljal naprej v smeri Kočevja. Vozilo so nato v bližini zaustavili drugi policisti, ki pa so ugotovili, da je 23-letni državljan BiH v vozilu prevažal šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policisti so 23-letnika pridržali in bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ter preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Prijeli tihotapca in tujca

Na mejni prehod Slovenska vas je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombija hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu vozila med tovorom odkrili dva državljana Kitajske, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. 39-letnemu državljanu Hrvaške, ki je tujcema nudil pomoč pri prehajanju meje, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. Kriminalisti ga bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Policijski postopki z državljanoma Kitajske še potekajo.

Nezakoniti prehodi meje

Policisti so na območju Vinice in Bojancev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 12 državljanov Afganistana, državljana Pakistana in državljana Maroka.

M. K.