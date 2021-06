Gremo proti "evropski" oranžni fazi

16.6.2021 | 11:30

Slovenija je z evropskega vidika sicer še vedno rdeča, a se stanje hitro izboljšuje.

V Sloveniji so včeraj potrdili 118 primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Opravljenih je bilo 2643 PCR testov, delež pozitivnih pa se je ustavil pri 4,5 odstotkih. V primerjavi s prejšnjim torkom, ko so ob 7,2-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdili 254 primerov okužbe, je stanje znatno boljše. Kar se kaže tudi v novem padcu 14-dnevne pojavnosti na 100.000 prebivalcev, ki zdaj znaša 108,4. Za prehod v oranžno fazo, kot jo je opredelil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), bi se moral delež pozitivnih testov znižati na manj kot štiri odstotke ali pa bi se morala 14-dnevna pojavnost znižati na manj kot 50. Včeraj smo storili nov korak v tej smeri.

Kar zadeva cepljenje, je bilo v Sloveniji "polno" cepljenih 557.575 ljudi oziroma 26,6 odstotka prebivalstva.

V bolnišnicah se zdravi 121 covidnih bolnikov, pri čemer jih 38 potrebuje intenzivno terapijo. En bolnik je včeraj na žalost umrl.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes le še tri covidne bolnike (včeraj pet), dva so odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 2, Semič in Mokronog-Trebelno 1

Posavje - Brežice 2, Sevnica in Krško 1

M. K.