Alojz Kovšca ''Ne potrebujemo novih obrazov, potrebujemo nov način vodenja politike''

16.6.2021 | 13:40

Brestanica - Na gradu Rajhenburg so v organizaciji Društva Družina in Življenju včeraj gostili predsednika državnega sveta Alojza Kovšco na dogodku z naslovom Boljši odnosi, boljša prihodnost.

Komunikacija v slovenski politiki se je izrodila

O svoji izkušnji vodenja Državnega sveta Kovšca pravi, da temelji na zaupanju in spoštovanju. Zdi se mu pomembno, da državni svetniki v razpravah ne obračunavajo na osebni ravni, kar je pogosta praksa v državnem zboru. Kot predsednik vztraja na tem, da govorci v razpravi naslavljajo vse prisotne ter predstavijo argumente, pri čemer ostajajo vljudni in spoštljivi. To se je v slovenski politiki izrodilo, saj smo priča medosebnim naslavljanjem, žalitvam in poniževanjem, kar vzbuja negativne odzive tudi pri ljudeh: »Kot javnost smo preveč tolerantni, da to dopuščamo. In vsakič znova nam zato prodajajo nove obraze, ki jih ne potrebujemo. Potrebujemo pa nov način vodenja politike.«

Na vprašanje, kaj lahko slovenski narod, ki trenutno deluje zelo razdeljeno, zopet poveže med sabo, je, ko sporočajo organizatorji večera, Kovšca dejal, da se moramo učiti boljše komunikacije. Po njegovem živimo v varni deželi, kjer imamo visoko kakovost bivanja. Največji problem pa da smo Slovenci sami sebi: ''Potrošništvo naredi človeka nesrečnega, zavistnega. In zavist je najhujša bolezen človeštva, ki dela revolucije. Kdor samega sebe nima rad, tudi ne more imeti rad sveta okoli sebe.''

