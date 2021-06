Fajonova na Kandijskem mostu: Voda je naša svoboda

16.6.2021 | 14:10

Foto: FB Socialni demokrati

Novo mesto - Predsednica SD Tanja Fajon in drugi predstavniki stranke so na novomeškem Kandijskem mostu, ki preči največjo dolenjsko reko Krko, v okviru kampanje pred referendumom o noveli zakona o vodah danes razvili opozorilni transparent. Fajonova je ob tem opozorila, da je voda naša svoboda in javno dobro, ki mora ostati dostopno in nedotaknjeno.

Fajonova je dejala, da so SD ljudje v zadnjih tednih in mesecih "zelo jasno" sporočili, da si želijo, da voda ostane nedotaknjena. "To je naše javno dobro in zato smo tudi SD eden od organizatorjev referendumske kampanje," je pojasnila.

SD v kampanji sodeluje z vrsto nevladnih organizacij in s civilno družbo. Kot spornega ocenjujejo zlasti del zakona, ki govori o gradnji blizu rek, jezer in voda ter na bregovih. "In to je tisto, kar bi vodilo v dodatno onesnaževanje naše čiste vode," je ocenila.

"Če kaj, se Slovenija, Slovenke in Slovenci lahko ponašamo s tem, da lahko res povsod pijemo zdravo, varno vodo. To je redkost v Evropi, zato moramo še toliko bolj osveščati ljudi in narediti vse, kar je v naši moči, da ohranimo našo vodo zdravo," je poudarila.

Vse državljane je pozvala, da se 11. julija udeležijo referenduma in oddajo svoj glas. "To bo namreč zelo pomemben referendum," je še dejala Fajonova.

Predsednik Območne organizacije SD Novo mesto Srečko Vovko je dodal, da se zavzemajo za to, da bodo brežine Krke ostale nepozidane, da se podtalnica ne bo onesnaževala in da bodo ljudje živeli zdravo.

Veseli ga, da so se v referendumski kampanji starejšim in politično odgovornim pridružili mlajši ljudje, ki pred tem še niso volili in so zelo dejavni, ker se zavedajo, da je voda njihova prihodnost in da brez te ne gre.

Neva Grašič iz štaba kampanje je spomnila, da gredo SD, ter strankina Zeleni forum in Mladi forum v referendumsko akcijo z geslom Brez vode ni svobode. Med kampanjo bodo na slovenskih mostovih, rečnih in jezerskih obrežjih oz. na vodnih območjih, ki naj bi jih novi in po njenem sporni zakon najbolj prizadel, opozorili, zakaj mu vsebinsko nasprotujejo.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predsednica SD Tanja Fajon o spornosti zakona o vodah Predsednica SD Tanja Fajon o spornosti zakona o vodah