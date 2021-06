Onemoglo osebo našli ob Kolpi

16.6.2021 | 18:15

Foto: arhiv DL

V naselju Vukovci v občini Črnomelj so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj potrebovali pomoč gasilcev pri odpiranju vrat v stanovanjsko hišo, v kateri naj bi bila onemogla oseba, ki je potrebovala zdravniško pomoč. Ob prihodu gasilcev PGD Učakovci-Vukovci in Vinica so ugotovili, da se oseba ne nahaja v hiši, ampak nekje ob reki Kolpi.

Stekla je iskalna akcija v kateri so sodelovali gasilci, reševalci in policisti. Osebo so našli in so jo odpeljali z reševalnim vozilom v bolnišnico na nadaljnje zdravljenje.

Vozilo trčilo v pešca

Na Aškerčevi ulici v Krškem je malo po 7. uri zjutraj osebno vozilo trčilo v pešca. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega pešca oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Gož pod balami

V Anovcu v občini Krško je zjutraj občanka pod balami sena v gospodarskem objektu naletela na kačo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so goža ulovili in ga odložili v naravnem okolju.

Pomagali reševalcem

V naselju Podgorje ob Sevnični, občina Sevnica, so malo pred 13.30 gasilci PGD Sevnica nudili pomoč sevniškim reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

M. Ž.