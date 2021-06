Dokončana pešpot od ZD Novo mesto do glavnega vhoda bolnišnice

17.6.2021 | 14:40

Foto: SB Novo mesto

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto, od koder so se nam tedensko oglašali z najnovejšimi podatki o številu in stanju covidnih bolnikov, tokrat sporočajo, da ''se nenehno trudijo za večje zadovoljstvo naših uporabnikov, del tega pa je tudi prijaznejša okolica z varnejšim dostopom, vse do jasnega označevanja, usmerjanja, urejenosti stavb, pešpoti, …''

Tako so že lani zaključili energetsko sanacijo restavracije in upravne stavbe ter uredili njeno okolico. Letos pa nadaljujejo z usmerjevalnimi tablami oz. označevanjem stavb, parkirišč in ambulant ter urejanjem tako zunanje kot notranje okolice.

Ta teden so dokončali pešpot od kioska čez park in s tem zaključili celotno pešpot od Zdravstvenega doma do glavnega vhoda bolnišnice.

M. K.