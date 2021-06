Ignac Bakše bo v 10 dneh prekolesaril 1.500 kilometrov po slovenski državni meji

17.6.2021 | 07:15

Ignac Bakše si je zadal zanimivo in težko kolesarsko nalogo, a prepričan je, da ji bo kos.

Na startu z očetom Ignacem Bakšetom ter šentjernejskim podžupanom Jožetom Vrtačičem (v sredini).

Šentjernej - Ob 30-letnici samostojne Slovenije se je zanimivega podviga spomnil in lotil šentjernejski ljubiteljski kolesar in fotograf Ignac Bakše. Zadal si je cilj, da bo v desetih dnevih prekolesaril meje Slovenije, kar pomeni, da bo naredil 1.500 kilometrov. Obiskal bo 80 občin in deset regij.

Na pot se je podal pretekli konec tedna. Prvih nekaj kilometrih ga je s kolesom spremljal oče. Nato se je Ignac pridružil ekipam profesionalnih kolesarjev na štartu tretje etape dirke Po Sloveniji v Brežicah, saj Vihar Media tudi uradno sodeluje z dirko Po Sloveniji. Tam sta ga pozdravila Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji, in Franc Bogovič, evropski poslanec, doma iz krške občine.

Kot pravijo v ekipi Contour Slovenija, se kolesar Ignac dobro drži in napreduje iz dneva v dan. Na cilj v domači Šentjernej bo prispel v soboto.

Še dokumentarni film

A pri tem projektu, in v teh vročih dneh nedvomno napornem podvigu, ne gre le za kolesarjenje. Pri tem nastaja dokumentarni film Contour Slovenia, ki ga pripravlja produkcijska hiša Vihar Media. Gre za večkrat nagrajeno filmsko ekipo, ki bo dokumentirala športni podvig Ignaca skozi kolesarjenje ob meji Slovenije. Namen Contour Slovenia projekta je navdušiti slovensko in tujo publiko za naravne lepote ter raziskovanje Slovenije s kolesom.

“Že od nekdaj so me zanimali kompleksni izzivi. Lansko leto, po večdnevnem kolesarjenju, se mi je porodila ideja o družinskem kolesarjenju. Kasneje je ta ideja še zrasla in nastal je velik športni izziv - kolesarjenje ob meji Slovenije. Vse skupaj je nato dobilo celoto, in sicer po pogovoru z Rokom Sando, ki je predlagal, da bi vse skupaj posneli oziroma dokumentirali. Tako me bo na poti spremljala profesionalna filmska ekipa, ki bo snemala in dokumentirala celotno pot z vsemi izzivi, s katerimi se bom soočil,« je Ignac Bakše dejal pred začetkom kolesarsko-filmske avanture.

Športni podvig bo trajal do ponedeljka, 21. junija, in se bo, kot omenjeno, zaključil v Šentjerneju. Spremljate ga lahko tudi preko spletne strani in preko socialnih omrežij.

L. Markelj, foto: Contour Slovenia

