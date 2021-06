Padla motoristka; poškodovan traktorist

17.6.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.32 je na Lobetovi ulici v Novem mestu padla motoristka. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovanko in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Delovna nesreča

Ob 18.36 se je v naselju Gombišče, občina Trebnje, občan poškodoval s traktorjem. Gasilci PGD Trebnje so nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Trebnje, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so tudi nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Metliki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:30 do 13:30 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZAR;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEČICE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TLAKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 12:00 na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom;

- med 8:30 in 14:00 pa na območju TP Apnenik, Ravnik, Škrljevo, Škrljevo vas, Okrog, Šentrupert obrtna cona, Vrh Šentrupert, Malo Selo, Sela Hom, Hom in Hom vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Studenec, nizkonapetostno omrežje – Gostišče Janc med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Planina Gorjanci med 8. in 9.30 uro in na območju TP Gradnje Gorjanci med 10. in 11.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Proti Savi desno med 9. in 10. uro in na območju TP Sveta Jedert, nizkonapetostno omrežje – Vrstovšek med 9. in 11. uro.

M. K.