Združenje zgodovinskih mest s kulturno-gastronomskim abonmajem

17.6.2021 | 09:10

Aleš Makovac, Barbara Zmrzlikar, Jelka Pirkovič, Jure Tomič in Mateja Hafner Dolenc

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki praznuje 20-letnico delovanja, ob jubileju pripravlja kulturno-gastronomski abonma Polna žlica kulture 2021/2022. Po besedah generalne sekretarke združenja Mateje Hafner Dolenc želijo z njim pokazati, da kultura bogati zgodovinska mesta. Kot je napovedala: "Začnemo avgusta letos in zaključimo avgusta 2022."

Projekt, ki so ga včeraj predstavili v Škofji Loki, bodo izpeljali v vsakem od mest članic združenja: Brežicah, Celju, Idriji, Jesenicah, Kamniku, Kopru, Kostanjevici na Krki, Kranju, Metliki, Novem mestu, Piranu, Ptuju, Radovljici, Slovenj Gradcu, Slovenskih Konjicah, Šentjurju, Tržiču, Žužemberku in Škofji Loki.

Za kulturni abonma so se po besedah Mateje Hafner Dolenc odločili, da bi pokazali, "kako raznolika, pisana, živa kultura deluje, ustvarja in bogati zgodovinska mesta". Številna gledališča, muzeje, galerije, knjižnice in druge organizatorje kulturnih dogodkov, so "povezali in kot bisere nanizali v ogrlico kulture zgodovinskih mest," je bila slikovita generalna sekretarka združenja zgodovinskih mest.

Pri projektu sodelujejo s Slovensko turistično organizacijo (STO). Vodja sektorja za razvoj, inovacije in evropske projekte na STO Barbara Zmrzlikar je prepričana, da bo abonma ljudi nagovoril, da bodo "pri raziskovanju Slovenije zavili z uhojenih poti in se prepustili skrbno izbranim doživetjem".

Projekt podpira ministrstvo za kulturo. Podporo in povezavo med zgodovinskimi mesti, ki predstavljajo najboljšo kulturno dediščino, ter kulturnimi ustanovami in turizmom, je na njegovi predstavitvi pozdravila v. d. generalne direktorice na direktoratu za kulturno dediščino Jelka Pirkovič.

"Obiskujte gledališča in likovna razstavišča, privoščite si koncerte in literarne večere," je poziv, s katerim združenje vabi na letošnji abonma. Ponujajo več možnosti: veliki abonma Polna žlica kulture z 20 velikimi doživetji ter dva mala abonmaja, imenovana Krožnik dobrega. Prvi ponuja lokacije prireditev Od Koroške do Dolenjske, drugi pa Od Alp do Jadrana, piše na spletni strani Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Novo mesto in Brežice

Kako je k oblikovanju kulturno-gastronomskega abonmaja pristopil Zavod Novo mesto? ''Sodelujemo z dvema avtorskima vsebinama lastne produkcije, gostimo dve produkciji od drugod ter vršimo prodajo abonmajev in gastronomskih doživetij tako preko spleta kot na blagajni Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Prodaja je zasnovana kot košarica, kjer lahko kupci izbirajo posamezne pakete kulturnih doživetij, zraven pa dodajajo gastronomska doživetja. Pri tem so z izbiro večih kombinacij paketov deležni posebnih popustov. Verjamemo v uspeh skupne akcije'', je povedal direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

Jure Tomič, chef iz Ošterije Debeluh iz Brežic, pa je poudaril, da je vesel, da lahko panoge, kot so turizem, kultura in gostinstvo, ki so bile med epidemijo najbolj prizadete, ponovno zaživijo in se povežejo.

M. K.

