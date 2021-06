Konec nezakonitosti: gospodinjstva plačevala enako, gospodarstvo več

17.6.2021 | 13:00

Od novega leta je CČN v lasti Občine Šentjernej, izvajanje obvezne gospodarske javne službe pa je prevzelo občinsko javno podjetje Ekološka družba Šentjernej.

Župan Jože Simončič

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so na sinočnji občinski seji soglasno – s 14 glasovi - med drugim potrdili Elaborat in predračunske lastne cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) za leto 2021. Potrdili so tudi zaračunane cene in subvencije – za gospodinjstva vse ostaja enako, malce višje pa bodo plačevali gospodarstveniki. Cene bodo veljale od 1. julija naprej.

Po besedah župana Jožeta Simončiča so elaborat morali sprejeti na podlagi uredbe Medo, ki določa cene teh storitev na zakonit in pregleden način ter da so določili višino subvencije, ki v skladu z zakonodajo lahko pripada le gospodinjstvom, ne pa fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. To do sedaj ni bilo rešeno na ustrezen način, oz. jih je gospodarstvo prejemalo nezakonito.

»To je sedaj urejeno z zakonskega in ekonomskega vidika urejeno,« poudari Simončič. Subvencij občine bo zdaj seveda manj.

Gašper Bregar

Občinski svetniki so včeraj soglasno potrdili elaborat, nove cene, subvencije...

Tudi direktor EDŠ Gašper Bregar pove, da so se - kot že ob pogovorih, če pride do odkupa koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda - zavezali, da bodo poslovali v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo Medo, ki določa postopek oblikovanja cene za uporabnika. To so zdaj kot izvajalec te obvezne gospodarske javne službe tudi storili.

Oba z županom poudarjata, da se že ob polletnih rezultatih po odkupu koncesije vidi, da je bila odločitev prava, prihranki se kažejo, celo enormni, pove Bregar.

»Prihranki bi se morali že od leta 2012, ko se je začela ta zgodba s koncesijo v Šentjerneju, vlagati nazaj v infrastukturo. Žal ni bilo tako, veliko je bilo zamujenega in ta zaostanek bomo morali sedaj nadomestiti. Za kolikšne prihranke gre, pa bo bolj znano februarja ali marca prihodnje leto,« pravi direktor EDŠ.

Pove še, da je bilo poslovanje EDŠ v lanskem letu primerljivo z letom 2017 in čeprav so se soočili z izjemnimi dogodki, kot je bil covid-19, so težave uspešno prebrodili in poslovno leto uspešno zaključili s 60 tisoč evri dobička.

Besedilo in foto: L. Markelj

