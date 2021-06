Posavski župani za celovito urejeno kolesarsko povezavo ob reki Savi

17.6.2021 | 12:10

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Župani posavskih občin so se v Sevnici te dni sestali s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Regionalne razvojne agencije Posavje na temo projekta ''Sava-Krka bike'' in nadaljnjega razvoja kolesarske mreže v Posavju.

Državno kolesarsko omrežje je načrtovano kot celovito povezana kolesarska mreža. Osrednjo kolesarsko povezavo predstavlja kolesarska pot od Radeč oziroma Zidanega Mosta do mejnega prehoda Rigonce, ki pa na določenih odsekih še ni sklenjena. Ta povezava v veliki meri teče ob reki Savi, zaradi česar je za kolesarje še posebej vabljiva. Zato so se na sestanku dogovorili, da se pripravi nabor odsekov, ki jih je potrebno dograditi oziroma zanje pripraviti projektno dokumentacijo, doreči pa je potrebno tudi širše okvirje za umestitve oziroma namensko rabo že zgrajenih povezav.

Ker se posavske občine in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pri načrtovanju kolesarskih poti soočajo z oviro večnamenske rabe obrečnega prostora in problematiko uporabe že urejenih večnamenskih poti za kolesarske steze, so udeleženci sestanka, kot sporočajo, sprejeli tudi odločitev, da v Posavje na delovno srečanje oziroma okroglo mizo povabijo ministra za infrastrukturo ter ministra za okolje in prostor s pristojnimi službami, pa tudi vse druge deležnike rabe obsavskega prostora, da skupaj presežejo nesoglasja pri uporabi večnamenskih poti tudi kot kolesarskih stez. ''V luči trajnostnega in zelenega je namreč smiselno, da se kolesarji urejeno gibljejo po že urejenih poteh, kar sedaj ni omogočeno,'' sporočajo iz sevniške občine, gostiteljice omenjenega srečanja.

M. K.