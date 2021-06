Voznica mopeda lažje poškodovana, motorist pa težje

17.6.2021 | 10:15

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči na Lobetovi ulici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 32-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad mopedom in padla po vozišču. V nesreči se je lažje poškodovala.

Včeraj okoli 6.30 je tudi v Ribnici prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil samoudeležen motorist. V ovinku, ker - kot poročajo s PU Ljubljana - ni vožnje prilagodil svojemu znanju in sposobnostim, je padel in se težje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Izdan mu bo plačilni nalog.

Nalet treh

Včeraj okoli 16. ure je na glavni cesti od Pijave Gorice proti Turjaku prišlo do naletnega trčenja treh vozil. Nesrečo je povzročil voznik kombija, ki ni vozil na zadostni varnostni razdalji do vozila pred seboj, ki se je ustavilo v koloni, in je trčil vanj. Voznico osebnega vozila je nato odbilo še naprej v tretje osebno vozilo. V nesreči sta se voznica osebnega vozila in njena sopotnica lažje poškodovali. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Suho meso dobilo noge

Na Vinjem Vrhu na območju Šmarjeških Toplic je med 15. 6. in 16. 6. nekdo skozi odprto okno vstopil v počitniško hišo in odnesel suhomesnate izdelke in baterijski vrtalnik. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Na območju Spodnje Libne (PP Krško) je med 15. 6. in 16. 6. neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

17 migrantov

Policisti so na območju Mihalovca (PP Brežice) izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša in na območju Žuničev (PP Črnomelj) 11 državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega poročanja intervenirali v 73 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 230 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 18. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.