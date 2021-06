Prvič po oktobru brez smrtnih žrtev; SB NM brez covidnih bolnikov

17.6.2021 | 11:45

Covidni oddelek v interni stavbi Splošne bolnišnice Novo mesto so zapustili še zadnji trije bolniki z novim koronavirusom ... (foto: arhiv; SB)

Danes bi morali postati oranžni tudi v očeh drugih evropskih držav ... "Danes nas pa tudi ECDC uradno premakne v oranžno barvo. Hvala vsem, ki ste z upoštevanjem priporočil in cepljenjem prispevali k izboljšanju epidemiološke slike. Zdaj pa skupaj do zelene in s cepljenjem do varne jeseni in zime. Samo skupaj nam lahko uspe," je na Twitterju še pred uradno objavo včerajšnjega epidemiološkega izkupička zapisala vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. Spomnimo, v skladu s semaforjem Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je treba za prehod iz rdeče v oranžno fazo izpolnjevati enega od dveh kriterija. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev mora biti nižja od 50, v kolikor je delež pozitivnih PCR testov višji od 4 odstotke. Če je ta delež nižji od 4 odstotkov, je prehod v oranžno fazo možen že ob 14-dnevni pojavnosti, ki je nižja od 150.

Glede na podatke Sledilnika za covid-19 je Slovenija včeraj izpolnila drugi pogoj. Včeraj so namreč zdravstvene službe ob 2333 PCR testih potrdile 83 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 3,6-odstoten. V primerjavi s prejšnjo sredo, ko je bilo ob 6,4-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 195 primerov okužbe, gre za novo izdatno izboljšanje epidemiološke slike pri nas. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je tako znižala na 99,4.

Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo v Sloveniji doslej "polno" cepljenih 568.727 oseb ali 27,1 odstotek prebivalstva. V bolnišnicah je sicer še vedno hospitaliziranih 112 covidnih bolnikov, od tega jih 37 potrebuje intenzivno nego. Med podatki se danes sicer skriva še ena odlična vest, povezana z najbolj tragično statistiko epidemije covid-19. Prvič po 11. oktobru lani smo namreč zabeležili dan brez smrti med covidnimi bolniki. Po podaktih sledilnika je v Sloveniji doslej s covidom ali zaradi njega doslej umrlo 4409 oseb.

REGIJA

V SB Novo mesto so v domačo oskrbo odpustili še zadnje tri covidne bolnike, tako je covidni oddelek prazen.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 2, Mirna Peč 1

Posavje - Brežice 2, Sevnica in Krško 1

M. K.