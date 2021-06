Organizirano cepljenje v gospodarstvu - Brez nagrad in prisile; kaj se je dogajalo v Krki?

17.6.2021 | 14:30

Dodaten pospešek precepljenosti je dalo organizirano cepljenje v podjetjih, kjer so ga marsikje z zadovoljstvom sprejeli, tudi v novomeški Krki in Revozu ter v NEK itd. (Foto: L. M.)

Novo mesto, Krško - Do konca junija sistematično cepljenje proti covid-19 zaposlenih v gospodarstvu – GZDBK: zanimanje kar precejšnje – Cepljenje prostovoljno, cepiva ne izbirajo – Kako v Krki, Revozu, NEK?

V začetku junija je v skladu z nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19 bolj pospešeno steklo cepljenje zaposlenih v gospodarstvu. Če kje, si v podjetjih želijo, da delovni proces poteka čim bolj nemoteno in okužbe zaposlenih ne povzročajo težav z organizacijo dela.

Za izvedbo cepljenja v podjetjih mora biti prijavljenih najmanj 50 oseb, za organizacijo cepljenja pa je odgovoren cepilni center na tistem območju, kjer gospodarska družba izrazi zanimanje.

Kot je povedal Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, so tudi sami sredi maja dobili tak dopis in obvestili podjetja v njihovi regiji. Odzvalo se je več deset podjetij, cepljenje pa je potekalo v cepilnih centrih in v večjih podjetjih, kjer je bilo več kot 50 prijav.

Delavci vrste cepiva niso mogli izbirati.

Kordiš doda, da je cepljenje prostovoljno in da, kolikor mu je znano, nobeno podjetje na našem območju svojim zaposlenim za cepljenje ni obljubljalo denarne ali drugačne nagrade.

OČITKI O SILJENJU V KRKI

Je pa do nas prišla anonimna informacija, da naj bi k cepljenju proti covid-19 v novomeški Krki tudi silili. Če se delavci nočejo cepiti, naj bi bili ob stimulacijo, tisti, ki so zaposleni preko agencije, pa celo ob delovno razmerje, nam je sporočil anonimen vir. Zato so nekateri mladi zaposleni menda v stresu raje pristali na cepljenje.

Pozanimali smo se v podjetju, kaj so nam odgovorili, preberite v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista. Tudi o tem, kaj so o dogajanju v Krki izvedeli sindikati, pa kako poteka cepljenje v Revozu in krški nuklearki.

Lidija Markelj