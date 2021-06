Za 170 avtobusov željnih znanja

Gabi Ogulin Počrvina (STA)

Soteska/Novo mesto - Projekt novomeškega medobčinskega Večgeneracijskega centra Skupaj se bo po petih letih septembra končal. Novomeški večgeneracijski center, ki je kot eden od številnih večgeneracijskih centrov po državi začel delovati pred petimi leti, bi radi ohranili, saj se je izkazal kot središče informiranja, sestajanja in večgeneracijskega učenja.

Vodja projekta Gabi Ogulin Počrvina je ob današnji slovesnosti ob zaključku projekta v Soteski v Občini Dolenjske Toplice povedala, da je ta stal nekaj več kot pol milijona evrov. Ta denar sta prispevala ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, dodatno denarno ali kako drugače pa ga je podprlo osem vanj vključenih občin.

Novomeški center namreč povezuje tovrstno delo v občinah jugovzhodnega dela države oz. v občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Sodražica, Straža, Škocjan in Šmarješke Toplice. Pri projektu partnersko sodeluje Ljudska univerza Kočevje.

Njegove dejavnosti so prvenstveno namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju, preprečevanju izključenosti, opolnomočenju različnih ciljnih skupin in medkulturnemu povezovanju.

Projekt vključuje tudi družine s slabšimi "starševskimi kompetencami", brezposelne in iskalce zaposlitve, otroke in mladino z manj priložnostmi in tveganjem za socialno izključenost, starostnike, invalide, romske družine, priseljence in odrasle s posebnimi potrebami.

V petih letih delovanja so "po izobraževalnih poteh popeljali" več kot 8600 različnih udeležencev. Drugače povedano, s potniki, željnimi novega znanja, bi lahko napolnili nekaj več kot 170 avtobusov, je ocenila in še navedla, da center ponuja raznolike vsebine za dvig kakovosti življenja.

Letno so pripravili več kot 3600 ur vodenih dejavnosti oz. skupaj 18.000 ur. Vse dejavnosti skupaj je obiskalo več kot 42.000 ljudi. Počitniških dejavnosti se je v letnem povprečju udeležilo več kot 800 otrok, v petih letih pa je pri projektu sodelovalo približno 150 prostovoljcev, je dodala vodja projekta.

Pripravili so tudi delavnice in predavanja s področij osebnostne rasti in preventivnih zdravstvenih tem. Programe računalniškega in digitalnega opismenjevanja. Delavnice uporabe sodobnih telefonov, tečaje tujih jezikov in slovenščine za tujce oz. priseljence, fotografske tečaje, ustvarjalne in kuharske delavnice.

Potem še predavanja o trajnostnem razvoju, gibalno-plesne delavnice, tečaj nordijske hoje, pogovore o različnih temah, programe ohranjanja zdravja, predstavitve humanitarnih dejavnosti, likovne delavnice in druge dejavnosti, je še navedla Ogulin Počrvinova.

