FOTO: Pet samorastnikov ustvarja v Trebnjem

17.6.2021 | 14:00

Miroslav Bone je edini slovenski predstavnik na taboru.

Sandrine Lepelletier iz Francije

Trebnje - V izjemnem okolju Galerije likovnih samorastnikov Trebnje pet umetnikov iz različnih držav ta teden ustvarja na že 54. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje, ki se bo s slovesno podelitvijo nagrade žirije izbranemu avtorju in razglasitvijo prejemnika nagrade prijateljev galerije zaključil v soboto.

Na letošnjem taboru ustvarjajo Miroslav Bone iz Slovenije, Alexandra Detinska iz Češke, Sandrine Lepelletier iz Francije, Brano Mandić iz Črne Gore in Svetlana Miladić iz Srbije. »Glede na to, da sem samouk, se mi zdi to zelo dobro mesto, da prezentiram svojo umetnost,« pravi Miroslav Bone, ki prvič sodeluje na taboru. Zmotili smo ga pri ustvarjanju zanimive skulpture iz gline. Na vprašanje, kaj nastaja, pravi: »Likovna umetnost je vizualna komunikacija. Prav je, da si vsak sam po svoje razlaga, kar vidi.« Miroslav Bone prihaja iz Ljubljane, zadnja leta pa živi in ustvarja na Krasu.

Tabor je tudi letos mednarodno obarvan. »Zelo ponosni smo, da na njem ustvarjajo umetniki iz petih držav. Izrazno, po tehniki in izpovednosti je zelo pester in bogat. Vsak umetnik ima svojo tehniko, svoj medij, svojo zgodbo. Klub temu da so obiskovalci navajeni številčnejših taborov, jih tudi letošnji ne bo razočaral. Pet podarjenih likovnih del bodo izredno obogatila našo zbirko,« pravi direktorica CIK Trebnje, v okviru katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

Udeleženci tabora zaključujejo svoje ustvarjanje. Letos bodo obiskovalci tabora znova imeli možnost, da od danes zvečer glasujejo za njim najljubše delo, v soboto pa bo strokovna žirija podelila še veliko nagrado.

Besedilo in fotografije: R. N.

