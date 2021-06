Zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše

17.6.2021 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 7.48 je v Marentičevi ulici v Metliki zagorelo na električni napeljavi bojlerja v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so pogasili požar, prezračili prostore in opravili pregled s termovizijsko kamero, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Gorela suha trava

Ob 15.14 je v ulici Ob potoku v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.