Irena Fink že stotič dala kri

18.6.2021 | 10:40

Irena Fink na odvzemu krvi (vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: OZ RKS NM)

Novo mesto - Na Centru za tranfuzijo SB Novo mesto so včeraj čestitali že drugi krvodajalki letos, ki je dosegla magično mejo in kri darovala stotič, sporočajo iz novomeškega Območnega združenja Rdečega križa.

Irena Fink iz občine Dolenjske Toplice je že od leta 1984 krvodajalka. K temu jo je nagovoril sodelavec, ki je bil tudi redni krvodajalec in je kri prav tako daroval dolgo, do 119. odvzema. V topliški občini imajo kar 10 krvodajalcev, ki so kri darovali 100 in večkrat, pet jih je še aktivnih, med njimi je Irena edina ženska predstavnica.

Krvodajalec je bil tudi mož in ker zgledi vlečejo, tradicijo nadaljuje tudi sin.

Irena je že nekaj let v pokoju, večino delovne dobe je preživela v lesni industriji. Rada je delala takrat in tudi sedaj ne odneha, saj obdeluje vrtiček, spretna je pri delu z drvmi, kar dolga leta je skrbela tudi za vinograd, ki pa ga sedaj nima več. Ima šest vnučkov, tako da ji gotovo ni nikoli dolgčas. Energična in zgovorna gospa je rada med ljudmi, prav tako pravi, da je hvaležna, da je zdrava in bo kri darovala vse dokler bo lahko.

Ob jubilejnem odvzemu so ji čestitali župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk, predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular, predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko ter predstavnica CTD Novo mesto Mojca Šimc, dr. med., še sporočajo iz OZ RKS Novo mesto.

M. K.

Galerija