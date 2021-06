Pes podrl kolesarko; plaz zasul cesto, promet poteka izmenično

18.6.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.12 se je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, pes zaletel v kolesarko, ki je padla in se poškodovala. Reševalci NMP Brežice so poškodovano kolesarko oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Plaz zaprl cesto

Ponoči je bila od tretje ure pa do petih za ves promet zaprta regionalna cesta Boštanj-Tržišče, občina Sevnica, zaradi plazu, ki se je sprožil ponoči. Po odstranitvi dela plazu promet poteka izmenično. Delavci Cestnega podjetja s pomočjo mehanizacije nadaljujejo z odstranjevanjem podrtega drevesa, skal, kamenja in zemljine.

Gorel izolator elektro vodnika

Ob 6.46 je na cesti v Mestni log v Kočevju gorel izolator elektro vodnika na betonskem stebru. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj do prihoda dežurne službe Elektra, ki je izklopil elektriko.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRŽIŠČE, TP ČATEŠKA GORA, TP ZAGRIČ in TP OKROG.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje- V Dolu.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Čela, nizkonapetostno omrežje – Dolenja vas med 8. in 10. uro ter Arnovo selo, nizkonapetostno omrežje – Spodnje Arnovo selo – Smer Pohanca med 8.15 in 10.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Lisca spodnje Brezovo, nizkonapetostno omrežje – Očko med 8. in 14. uro.

M. K.