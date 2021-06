V Avstriji že več kot 43.000 podpisov za zaprtje NEK; akcija v Krškem

18.6.2021 | 12:20

Akcija pred NEK (foto: Focus)

Krško - Pred Nuklearno elektrarno Krško (Nek) je v sredo potekala akcija okoljskih organizacij iz šestih držav, s katero so opozorili na problematiko podaljševanja življenjske dobe 40 let stare Nek. Opozorili so predvsem na nujnost varnostnih nadgradenj, ki so bile načrtovane, a še niso bile izvedene, odprto ostaja tudi vprašanje potresne odpornosti in "ignoriranje" teh tveganj v razpravi o gradnji novega reaktorja na isti lokaciji, so sporočili iz slovenskega Focusa, ki je sodeloval v akciji. To je pripravila avstrijska organizacija Global 2000, pridružili pa so se ji še Zelena Akcija (Hrvaška), Green Team (BiH), Magyar Termeszetvedok Szövetsege (Madžarska) in Legambiente (Italija).

Edina jedrska elektrarna v Evropi na rdečem potresnem območju

"Krško je edina jedrska elektrarna v Evropi, ki obratuje na rdečem potresnem območju," izpostavlja dr. Reinhard Uhrig, strokovnjak za jedrsko energijo v GLOBAL 2000: "Ne le nam v Avstriji, ampak seveda tudi prizadetim ljudem v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Italiji ta dotrajani visoko tvegani reaktor povzroča veliko zaskrbljenost."

Že leta 2013 je, kot spominjajo v Focusu, tudi Francoski inštitut IRSN, svetovno znana in ugledna ustanova, ki se ukvarja s svetovanjem upravnim organom s področja jedrske varnosti, podal mnenje, da lokacija v Krškem ni primerna za gradnjo drugega bloka elektrarne, saj je v bližini aktivne tektonske prelomnice Libna.

Videti je, dodajajo v omenjenem slovenskem društvu, kot da 70 in več kilometrov oddaljene sosede varnostno tveganje NEK skrbi bolj kot prebivalce Slovenije - v sosednji Avstriji so namreč zbrali že več kot 43.000 podpisov za zaprtje jedrske elektrarne v Krškem.

