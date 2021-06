V Stični pridobitve pomembne za kakovost življenja

18.6.2021 | 08:30

Sična - Občina Ivančna Gorica in krajevna skupnost Stična sta v sredo pripravila slovesnost ob zaključku skoraj 850.000 evrov vrednega projekta izgradnje kanalizacije Stična peta faza. V okviru projekta so poleg na novo zgrajene kanalizacije obnovili še vodovodne sisteme, položili kable za telekomunikacijo in elektriko, postavili javno razsvetljavo in na novo asfaltirali ceste. V pripravi na gradnjo je še preostala šesta faza, ki zajema območji Kafehausa in Štorovja, s tem pa bo območje krajevne skupnosti Stična v večini kompletno opremljeno s kanalizacijskim sistemom, so sporočili z občine Ivančna Gorica.

Župan Dušan Strnad je povedal: »Po končani investiciji je podoba Stične drugačna in verjamem, da so krajani zadovoljni, kljub temu, da sto morali v času gradnje malo potrpeti.«

Tovrstni projekti dvigujejo raven prijetnega in predvsem varnega bivanja v Stični, pa je menil tamkajšnji predsednik krajevne skupnosti Klemen Ceglar.

Otvoritveno slovesnost je povezoval podžupan in krajan Tomaž Smole, za kulturno točko pa so poskrbeli člani Okteta Stična, ki delujejo v okviru Kulturnega društva Stična.

