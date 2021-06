V Ribnici se začenja rušenje brvi čez reko Bistrico

3h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni miha

Evo vsak kraj in vasica imajo urejene brvi ter ostale povezave čez reke in potoke, samo pri nas v NM .... Imamo pa kaj? Kje so zdaj tiste brvi čez Krko? Poslušam obljube že 10 let pa nič.... Nič se ne premakne. Ne vem zakaj se te zadeve tlači v volilne programe, potem pa zadeve niso narejene niti po dveh mandatih?