Na begu ujeli tatova bakra; kolesarka trčila v psa

18.6.2021 | 11:30

Policisti PP Brežice so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o padcu kolesarke v Gornjem Lenartu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 48-letna kolesarka padla, ko je trčila v psa, ki je nenadoma pritekel na cesto. Lažje poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo ukrepali zoper lastnico psa, ker ga ni imela pod nadzorom.

Krški policisti prijeli tatova

Nekaj po 18. uri je oškodovanec policiste PP Krško obvestil, da je zalotil dva neznanca, ki sta s strehe objekta potrgala bakreno kritino in jo že naložila v kombinirano vozilo. Storilca, ki sta lastnika oškodovala za okoli 1.500 evrov, sta poskušala peš pobegniti, vendar so ju policisti izsledili in prijeli. 31 in 21-letnemu storilcu so zasegli ukradene predmete, po zaključeni preiskavi pa ju bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je med 15. 6. in 17. 6. nekdo z neregistriranega tovornega vozila ukradel več delov in povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Na Vinjem Vrhu na območju Šmarjeških Toplic je med 15. 6. in 17. 6. neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Črnomlju je sinoči med 20. in 22. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe okna pa je nastala škoda v višini 300 evrov.

