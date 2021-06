Kotička za ponovno uporabo še delujočih aparatov v Črnomlju in Kočevju

18.6.2021 | 14:45

Podpis listine ob predaji v Črnomlju (levo direktor ZEOS Emil Šehić, desno direktor Komunale Črnomelj Samo Kavčič)

Črnomelj: Simbolna oddaja aparatov v kotiček s strani obeh direktorjev

Oba direktorja s podpisanimi listinami ob predaji kotička v Kočevju (levo direktor ZEOS, desno direktor Komunale Kočevje Marko Kljun)

Črnomelj/Kočevje - Včeraj so uradno namenu predali dva kotička za ponovno uporabo, ki sicer že od novega leta služita svojemu namenu, in sicer v Zbirnem centru Mozelj v Kočevju ter v Zbirnem centru Vranoviči v Črnomlju. Namenjena sta oddajanju aparatov, ki so delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo. Tako se zbranim aparatom podaljša njihova življenjska doba, s tem pa zmanjša poraba in onesnaževanje naravnih virov. Najbolj trajnosti aparat je vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje, ob tem sporočajo iz družbe ZEOS.

Kotička je postavila družba ZEOS v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnima partnerjema - to sta Javno podjetje Komunala Črnomelj ter Komunala Kočevje.

Če zavržemo telefon ...

Dodajajo, da ''tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Ko namreč zavržemo določen izdelek, zavržemo tudi vse vire, ki so bili vključeni v njegovo izdelavo.'' E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave, kot so recimo prenosni telefoni, vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. To so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijona ton ogljikovega dioksida na leto.

Kaj oddati v kotička

Organizatorji projekta ugotavljajo, da imajo gospodinjstva v povprečju v Sloveniji skoraj 5 % naprav, ki še delujejo, a niso v uporabi, kar petina pa jih ima doma odvečne delujoče aparate, s katerimi ne naredi ničesar. Kotička v Zbirnem centru Vranoviči in Mozelj sicer v času od njune postavitve ''še nista uspela pokati po šivih'', sta pa že sprejela nekaj še delujočih aparatov, ki so našli novega lastnika. Zato organizatorji projekta pozivajo vse občanke in občane, da čim prej uporabijo kotička in uporabnim izdelkom podarijo novo življenje ter jim omogočijo, da zares zaokrožijo.

Vanju se lahko odda naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije. Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril.

M. K.

